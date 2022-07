Washington est au rendez-vous alors que la star de la WNBA, Brittney Griner, languit en détention russe

Ceci est une chronique de Morgan Campbell, qui écrit des opinions pour CBC Sports. Pour plus d’informations sur Section Opinion de CBC veuillez consulter le FAQ .

C’est un fait que Brittney Griner est coupable des accusations de drogue portées contre elle en Russie.

La star de la WNBA et double médaillée d’or olympique a passé chaque jour depuis le 17 février en détention provisoire après que les autorités russes ont trouvé une petite quantité d’huile de cannabis dans ses bagages à l’aéroport de Moscou. Son procès devait commencer cette semaine, mais à la place, l’attaquant de 31 ans a plaidé coupable et a fait allusion à une explication tout en demandant la clémence du système judiciaire russe réputé austère.

“Il n’y avait aucune intention”, aurait déclaré Griner à un juge russe lors de la saisie de son plaidoyer. “Je ne voulais pas enfreindre la loi.”

Son avocat, Alexander Boikov, a expliqué qu’elle avait fait sa valise à la hâte et avait accidentellement emporté la cartouche contaminée.

C’est aussi une question de bon sens que Griner, qui joue avec UMMC Ekaterinburg pendant l’intersaison WNBA, soit un pion, pris entre la Russie et les États-Unis pendant une période particulièrement tendue dans les relations entre les deux superpuissances. Même si Griner a réellement fait ce que les autorités russes ont allégué, nous devrions regarder avec scepticisme tout ce qu’ils nous disent.

Griner a été accusé d’avoir importé une “quantité importante” de drogue en Russie. La cartouche en question contenait 0,7 gramme de cannabis.

La basketteuse américaine Brittney Griner a plaidé coupable devant un tribunal russe pour des accusations de drogue qui pourraient la voir passible de 10 ans de prison.

C’est l’accusation et l’allégation que la Russie attend du reste d’entre nous pour se réconcilier ? Une décennie dans une colonie pénitentiaire pour une quantité de drogue clairement qualifiée d'”à usage personnel” ?

Pour paraphraser le vieil adage, beaucoup d’entre nous qui suivent le cas de Griner sont nés la nuit, mais nous ne sommes pas nés la nuit dernière. Les flics russes auraient pu accuser Griner de quelque chose de plus conforme à son infraction présumée, la menacer de l’équivalent local d’une sanction légère et passer à autre chose. Mais ils ont poursuivi un processus qui défie tout sens de la proportion entre la punition potentielle et le crime présumé, tout en plaçant commodément les États-Unis dans une position diplomatique délicate.

Alors, où aller d’ici ?

L’administration du président américain Joe Biden a déclaré dans un communiqué publié plus tôt cette semaine qu’elle “poursuivra tous les moyens pour ramener Brittney à la maison”. Mais si ces avenues ne mènent pas à un échange de prisonniers qui ramène rapidement Griner à la maison, qu’est-ce qu’on fait ?

Pour récapituler, le gouvernement russe aurait proposé de libérer Griner en échange de Viktor Bout, un marchand d’armes condamné, surnommé “le marchand de la mort”, qui purge actuellement 25 ans de prison fédérale. Compte tenu du curriculum vitae de Bout, toute appréhension des responsables américains à l’égard d’un échange direct est compréhensible. Bout a vendu de vraies armes qui peuvent tuer et mutiler de vraies personnes. Griner avait un peu de hasch. Même le croisé anti-cannabis le plus prude ne mettrait pas ces deux infractions dans la même ligue.

Une fois sorti de prison, Bout pourrait retomber dans ses anciens réseaux, ses vieilles habitudes et ses vieux crimes.

Griner ? Elle reviendrait – probablement, espérons-le – dans un rôle principal dans la WNBA, où elle a été nommée titulaire honoraire des étoiles jeudi matin.

La star américaine du basket féminin Brittney Griner a comparu vendredi devant un tribunal russe pour faire face à des accusations de possession de cannabis. Si elle est reconnue coupable, elle risque jusqu'à 10 ans derrière les barreaux. Le chef de mission adjoint de l'ambassade des États-Unis a soutenu Griner devant le tribunal, affirmant que la Fédération de Russie avait détenu à tort le joueur de la WNBA.

Donc, si l’administration Biden n’est pas déjà au téléphone pour essayer d’organiser un échange, elle en a peut-être déduit, raisonnablement, que les deux personnes impliquées ne sont pas de valeur égale. Peut-être que l’échange de Griner, détenu à tort, contre Bout, emprisonné à juste titre, ressemble à une victoire pour un régime russe qui a agi de mauvaise foi depuis que Griner a été arrêté pour la première fois.

Mais les Russes gagnent aussi si les États-Unis la laissent languir en détention.

La communauté américaine du basket comprend, c’est pourquoi ils ont travaillé si dur pour garder Griner sous les projecteurs cette saison. Le maillot de chaque joueur de la WNBA est orné d’un écusson portant le numéro 42 de Griner. Plus tôt ce mois-ci, Dawn Staley, entraîneur-chef de l’équipe féminine de l’Université de Caroline du Sud, a ajouté un message Twitter pointu au président Biden à sa longue série de déclarations publiques en soutien de Griner.

“#FreeBrittneyGriner 138 jours que nos amis et sœur @brittneygriner ont été détenus à tort dans une prison russe”, a tweeté Staley. “@POTUS pouvez-vous s’il vous plaît lire son récent cri et prioriser comme si elle était l’un de vos enfants… s’il vous plaît.”

#FreeBrittneyGriner 140 jours notre amie et sœur @brittneygriner a été détenu à tort dans une prison russe. Nous avons des gens à la @WhiteHouse et sur le terrain qui accordent la priorité à sa libération… nous n'arrêterons pas avant elle est GRATUITE ! #WeAreBG

Les autorités russes, comme on pouvait s’y attendre, ne sont pas impressionnées. Plus tôt cette semaine, un diplomate russe nommé Sergei A. Ryabkov a accusé la Maison Blanche, ainsi que les partisans de Griner, de « fomenter le battage médiatique », dans l’espoir d’influencer l’opinion judiciaire.

“Les tentatives de la partie américaine de … faire du bruit dans l’environnement public sont compréhensibles”, a déclaré Ryabkov aux journalistes en Russie. “Mais ils n’aident pas à résoudre pratiquement les problèmes.”

Mais la publicité initiale, attisée par les partisans de Griner, n’était pas à l’avantage de la Russie. Si la volonté du peuple américain pouvait influencer le comportement du régime russe, Vladimir Poutine n’aurait jamais envoyé de troupes en Ukraine, ni cosigné l’ingérence généralisée du pays dans l’élection présidentielle américaine de 2016.

Le gardien des Boston Celtics, Marcus Smart, arbore un maillot soutenant Brittney Griner lors d’une séance d’entraînement de la finale de la NBA. (@NBA/Twitter)

Cet activisme a toujours visé un public national. Sensibiliser les amateurs de sport au fait qu’un athlète d’élite américain risque 10 ans de prison pour un crime qui pourrait entraîner une amende en Amérique du Nord. Pour signaler au public que la diplomatie discrète poursuivie par les responsables américains dans les semaines qui ont immédiatement suivi l’arrestation de Griner n’a pas fait bouger les Russes. Et pour pousser le gouvernement américain à l’action.

Fin juin, l’ambassade des États-Unis à Moscou a tenté d’organiser un appel téléphonique entre Griner et sa femme, Cherrelle. Cela aurait été leur première conversation depuis l’arrestation de Griner, mais l’appel a été interrompu et ils n’ont jamais parlé. Un pépin technique, certes, mais à peine un signe que les diplomates américains traitaient cette affaire avec l’urgence qu’elle méritait.

La pression publique n’est pas un remède miracle, mais elle aide en général et a été utile pour garder à l’esprit le sort de Griner.

Pourtant, il y a le processus.

La Russie veut échanger des prisonniers mais a clairement indiqué qu’elle ne négocierait pas tant que l’affaire Griner n’aurait pas été réglée. Griner et ses avocats auraient pu entreprendre un procès long et coûteux, mais dans un pays où les chances d’un acquittement sont encore plus faibles qu’aux États-Unis, la lutte contre cette affaire a probablement semblé être une perte de plusieurs semaines et d’innombrables dollars. Si une condamnation était inévitable, un plaidoyer de culpabilité sert le même objectif en moins de temps et nous fait avancer rapidement jusqu’à ce point.

Quelle pointe ?

Le point où les États-Unis peuvent appeler le bluff de la Russie, car ils ont aussi quelque chose que la Russie veut. Si Bout est si précieux, Moscou peut remettre Griner afin qu’elle puisse se remettre de ce traumatisme, reconstruire sa vie, son mariage et, espérons-le, sa carrière de basket-ball.

Nous, dans les médias sportifs, aimons l’idée d’un métier. Nous comprenons ces accords. Nous parlons cette langue.

Mais c’est aussi un peu comme un brouillon.

Et Washington est au rendez-vous.