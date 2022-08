Washington envoie des navires de guerre à travers le détroit de Taiwan — RT World News

Deux croiseurs américains sont passés devant l’île autonome lors de la première manœuvre de ce type depuis la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi.

Les États-Unis ont déployé deux de leurs navires de guerre dans le détroit de Taïwan dans le cadre d’une première mission de ce type depuis la visite controversée de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taipei, a annoncé samedi la Marine.

L’USS Chancellorsville et l’USS Antietam, qui sont tous deux des croiseurs lance-missiles de classe Ticonderoga, naviguent dans les eaux internationales de la région, selon un communiqué de la 7e flotte américaine.

Selon la 7e flotte américaine, le transit des navires de guerre est «routine” et “démontre l’engagement des États-Unis en faveur d’un Indo-Pacifique libre et ouvert”. La déclaration a poursuivi en soulignant que la mission est menée «conformément au droit international”.

L’armée chinoise a été mise en état d’alerte maximale en raison du passage des navires et est prête “arrêter toute provocation en temps opportun“, a déclaré Shi Yi, porte-parole du Commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération (APL) chinoise.

Les soi-disant opérations de liberté de navigation de la marine américaine ont tendance à susciter la colère de Pékin.















“Les fréquentes provocations et parades des États-Unis démontrent pleinement que les États-Unis sont le destructeur de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taiwan et le créateur de risques pour la sécurité dans le détroit de Taiwan.», a déclaré Shi en juillet, faisant référence à une mission similaire des forces américaines.

Le déploiement intervient après une série de visites de législateurs américains à Taïwan, la dernière ayant eu lieu jeudi lorsque la sénatrice américaine Marsha Blackburn est arrivée sur l’île autonome. Plus tôt ce mois-ci, une délégation du Congrès américain composée de quatre démocrates et d’un républicain s’est rendue à Taipei “pour discuter des relations américano-taïwanaises, de la sécurité régionale, du commerce et des investissements, des chaînes d’approvisionnement mondiales, du changement climatique et d’autres questions importantes d’intérêt commun.”

Tous ces voyages ont fait suite à une visite particulièrement incendiaire de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, début août, qui a fait basculer les relations entre Washington et Pékin et déclenché des exercices militaires chinois massifs dans la région. Pékin a perçu la visite de la deuxième personne dans l’ordre de succession présidentielle comme une violation du principe “Une seule Chine” par les plus hauts niveaux du pouvoir à Washington.

Le détroit de Taiwan, qui sépare l’île autonome de la Chine continentale, est une source de tensions militaires depuis 1949, lorsque les nationalistes chinois ont fui vers Taiwan après avoir perdu la guerre civile face aux communistes.