Washington a publié lundi le choix de première ronde de 2019, Dwayne Haskins, moins de 24 heures après avoir commis trois revirements dans une défaite contre la Caroline et à la suite d’une autre violation des protocoles de pandémie.

Haskins a commencé à la place du quart-arrière blessé Alex Smith malgré une sanction pour rupture COVID-19[feminine règles en faisant la fête avec plusieurs personnes sans masque. Il a été condamné à une amende de 40 000 $ et déchu de son poste de capitaine, mais l’entraîneur Ron Rivera a choisi de rester avec Haskins parce que Smith était toujours blessé et qu’il n’avait pas d’autre QB établi sur la liste.

Mon temps avec le WFT est malheureusement terminé, a tweeté Haskins. Je remercie l’équipe et les fans pour l’opportunité de jouer pour l’équipe pour laquelle j’ai grandi. J’assume l’entière responsabilité de ne pas répondre aux normes d’un QB de la NFL et je deviendrai un meilleur homme et un meilleur joueur à cause de cette expérience.

Rivera a déclaré lundi matin que Smith ou Taylor Heinicke commenceraient la finale de la saison régulière à Philadelphie avec le titre NFC East en jeu. Il était clair que Rivera en avait fini avec Haskins, qu’il avait déplacé au bas du tableau des profondeurs pour la deuxième fois cette saison.

Parfois, vous devez toucher le fond avant de pouvoir en sortir, a déclaré Rivera. J’espère qu’il apprend de ces expériences. Avec un peu de chance, ils le rendront plus fort et ils l’aideront et, espérons-le, quand il aura sa prochaine opportunité, l’enfer en tirera le meilleur parti.

Haskins avait 14 ans sur 28 avec deux interceptions et un échappé contre les Panthers avant d’être mis au banc pour Heinicke, qui n’avait pas joué dans la NFL depuis 2018. Rivera a demandé ce qu’il aimerait voir de Haskins la semaine prochaine et a répondu: Juste une amélioration.

Cela devra venir ailleurs. Il a quelques outils pour réussir chez les pros, mais n’a pas été en mesure de tout rassembler en 16 apparitions.

Vous regardez son talent et vous voyez le bras, dit Rivera. «C’est ce qui, à mon avis, est sa qualité la plus enrichissante en tant que quart-arrière, ce qui est probablement la chose la plus importante à mon avis.

Mais c’est loin d’être la seule chose, son comportement hors terrain l’emportait sur son potentiel. Un favori du propriétaire Dan Snyder de son temps dans un lycée de la région de Washington, Haskins a raté la dernière pièce de sa première victoire dans la NFL l’année dernière en prenant une photo avec un fan dans les gradins, a disparu de l’entraînement avec une maladie mystérieuse après avoir été banc et rétrogradé en octobre et enfreint à deux reprises les règles de conduite en pleine pandémie.

Le produit de l’État de l’Ohio, âgé de 23 ans, a déclaré qu’il avait essayé de ne pas laisser sa semaine tumultueuse d’assister à la fête d’anniversaire de sa petite amie avec plusieurs personnes ne portant pas de masques, des photos faisant surface sur les réseaux sociaux, s’excusant auprès des entraîneurs et des coéquipiers, recevant une amende et perdant son poste de capitaine. sa pièce. Mais il était clairement dans les décharges et découragé lors d’un appel vidéo après le match qu’il a fait après être rentré du stade.

Ce fut certainement la semaine la plus difficile de ma vie », a déclaré Haskins. «Je vais juste rebondir et avancer, prier et reprendre ma vie.

Le régime précédent de Washington a repêché Haskins 15e au total en 2019, le troisième quart-temps pris après Kyler Murray et Daniel Jones. Il termine son temps avec l’organisation 3-10 comme partant, dont 1-5 cette saison, avec 12 touchés et 14 interceptions.

Le dernier buste de QB au premier tour de l’équipe, Robert Griffin III, a tweeté lundi: Souhaitant le meilleur pour (Haskins). Vous n’avez que 23 ans! Apprenez de cela et rebondissez.

