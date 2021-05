Washington, DC: l’interdiction de la danse de mariage est excessive

Résident de Washington, DC et épouse, le père de Shakira Tobin est mort dans un accident de voiture il y a trois ans. Pour honorer son père lors de sa réception de mariage, Tobin avait prévu de danser avec sa mère alors qu’ils tenaient tous les deux une photo de lui.

Cependant, la récente interdiction de danser lors des mariages, maire de DC, Muriel E. Bowser, a mis une pause sur l’hommage de Tobin à son père.

«Pour d’autres, danser à leur mariage, c’est peut-être juste danser, mais c’est plus qu’un inconvénient. Cette interdiction emporte un moment spécial avec ma mère et mon père décédé », a déclaré Tobin à USA TODAY.

L’ordonnance de Bowser, qui est entrée en vigueur le 1er mai, stipule que les invités aux mariages doivent rester assis et socialement éloignés les uns des autres ou des autres groupes de ménages. Les salles accueillant des mariages peuvent ouvrir avec une capacité de 25% ou moins de 250 invités.

«Les réceptions debout et dansantes ne sont pas autorisées», dit l’ordre.

Bowser a déclaré que l’interdiction est en vigueur jusqu’au 20 mai mais qu’elle sera probablement prolongée, selon le Washington Post.

L’interdiction d’interdire les traditions de mariage telles que l’heure du cocktail et les danses père-fille a fait l’objet de réactions négatives. Pour un marié, l’interdiction signifie même briser une tradition religieuse.

Daniel Chazen envisage d’épouser sa chérie de lycée le 4 juin, lors d’un mariage de 40 personnes à DC Élevé comme un juif pieux, Chazen a déclaré qu’il ne pouvait pas imaginer sauter la danse traditionnelle hora lors de sa réception.

En tant que dernier à se marier dans sa famille, la coutume indique également que Chazen danserait avec ses parents, dans une danse appelée mezinke. Bien qu’il comprenne les précautions COVID-19 de Bowser, Chazen souhaite que cela ne se fasse pas au détriment de ses coutumes de mariage.

«Donc, nous, y compris ma famille, sommes à la croisée des chemins. Nous sommes vaccinés et nous nous sentons plus en sécurité d’avoir un petit mariage, mais maintenant nous ne pouvons pas nous tenir debout ou danser à notre propre mariage », a déclaré Chazen. « Cela me semble juste un peu extrême. »

Organisatrice de mariage locale, Tiffany Balmer a proposé à ses clients des solutions à l’ordonnance de non-danse.

Balmer a déclaré à USA TODAY que certains couples avaient préenregistré leur père-fille et leurs danses nuptiales et les avaient jouées sur un écran lors de la réception. D’autres couples ont choisi de danser brièvement après avoir échangé leurs vœux à l’autel.

Tobin a déclaré que si l’interdiction de danser n’était pas levée par son mariage le 11 juin, elle et sa mère enregistreraient leur danse et incluraient des photos de son défunt père dans un hommage vidéo. Bien que Tobin ait ajouté que ce serait son «pire des cas, plan de secours».

Balmer a déclaré que si la plupart de ses couples ont reporté leur mariage pour 2022, ceux qui n’ont pas fait preuve de créativité autour des restrictions COVID-19. Malgré le contrecoup de l’ordre de Bowser, Balmer a déclaré qu’elle respectait la décision du maire de faire preuve de prudence.

«La dernière chose qu’un organisateur de mariage ou une fête de mariage souhaite, c’est avoir une épidémie lors d’un mariage. Donc, si l’interdiction de Bowser peut empêcher cela encore plus, c’est une décision raisonnable », a déclaré Balmer.

L’interdiction est soutenue par des experts en santé publique comme Lynn Goldman, doyenne de la Milken Institute School of Public Health de l’Université George Washington. Goldman a déclaré au Post que les «gouttelettes chargées de virus» se propagent plus facilement lorsque les gens sont en contact étroit pendant des activités telles que la danse.

«Se rapprocher les uns des autres est plus préoccupant que de se toucher, car c’est la transmission aérienne dont vous vous souciez», a déclaré Goldman. «Et les masques ne sont pas parfaits. Vous créez plus de gouttelettes [when] vous respirez fort ou faites de l’exercice. »

Tobin a déclaré que bien qu’elle respecte les experts publics et le raisonnement de Bowser, elle ne peut s’empêcher de penser que l’interdiction est «excessive».

«Qu’est-ce qu’un mariage sans danser? Cela enlève d’énormes moments et je croise juste les doigts, l’interdiction est levée tôt ou tard », a déclaré Tobin.

