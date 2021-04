Dans un nouveau sondage, les Américains ont été invités à évaluer les États en fonction de leurs «pourcentages de victoire» dans les affrontements en tête-à-tête, et Washington, DC, est arrivé en dernier.

Le sondage YouGov a classé les États dans des confrontations, mais a inclus Washington, DC, que de nombreux défenseurs ont poussé pour le statut d’État.

Les deux États au dernier rang étaient l’Alabama et le Mississippi, chacun remportant 38% de leurs confrontations, respectueusement. DC, cependant, s’est classé le pire de tous, arrivant en dernier, avec seulement 35% du temps, ce que les sondeurs marquent le climat politique chauffé de la ville.





«Les Américains pourraient rejeter la division politique qu’il représente – ou pourraient protester contre le fait qu’il ne s’agit pas, en toute honnêteté, d’un État», le rapport indique.

Les électeurs semblent être assez partagés sur la question de l’état de Washington avec un sondage de The Hill et HarrisX ce mois-ci trouvant 36% en faveur, 32% contre et 32% supplémentaires sans opinion sur la question.

Un autre État à se classer bas dans le sondage de YouGov était le New Jersey, qui était troisième en partant du bas avec 39%.

« Le New Jersey est souvent la cible de blagues, y compris pour son odeur occasionnelle ou pour être le berceau de la franchise The Jersey Shore », le rapport lit.

Les États les plus admirés par les Américains sont descendus au Colorado et à Hawaï (69% et 65%), bien que la plupart des Américains aient tendance à choisir l’État d’origine ou de résidence au moment de choisir un favori.

Le sondage de YouGov a été mené auprès de 1211 adultes du 12 au 15 mars.

