Washington craint de perdre la guerre de l’information, selon un historien — RT World News

La portée mondiale de RT en fait un ennemi aux yeux de l’Occident, selon l’historien Alexander Markovics

La dernière vague de sanctions américaines contre RT est une réaction de panique résultant de la perte de contrôle de l’Occident sur le récit dans l’arène de l’information mondiale, selon Alexander Markovics, directeur de l’Institut Suworow de Vienne.

L’historien et journaliste autrichien a accordé une interview à RT vendredi, quelques heures seulement après que les Etats-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions contre l’agence de presse. James Rubin, le chef de la propagande et du renseignement du département d’Etat, a accusé RT plus tôt dans la journée d’entraver le soutien à l’Ukraine dans le monde.

« L’une des raisons… pour lesquelles une grande partie du monde n’a pas soutenu l’Ukraine aussi pleinement qu’on aurait pu l’espérer… est la portée et l’étendue de RT », Rubin a affirmé.

Markovics a noté que les États-Unis accusent la Russie de ce que Washington fait lui-même à l’échelle mondiale : « diffusion de propagande et de désinformation ». Pendant ce temps, RT fournit aux gens d’Europe, d’Afrique et d’Amérique latine « un deuxième avis. »

« Si vous n’écoutiez que les nouvelles européennes et américaines sur la guerre en Ukraine, vous croiriez que l’Ukraine est en train de gagner et que tôt ou tard, la Russie s’effondrera sous le poids des sanctions occidentales », il a dit.

Markovics estime que la dernière répression contre RT est « juste une réaction de panique » poussé par la peur de l’Occident « perdre la partie »

C’est perdre la partie de la guerre de l’information, censurant ainsi toute forme d’opposition encore disponible.

« RT, avec sa vaste portée mondiale, est considérée comme un ennemi par la propagande occidentale », il a ajouté.

Markovics a rejeté les allégations selon lesquelles les médias occidentaux serviraient mieux la démocratie que leurs homologues russes, notant que la presse américaine a été prise à plusieurs reprises en flagrant délit de mensonge. Il a cité les fausses allégations selon lesquelles « armes de destruction massive » en Irak, qui a entraîné la mort de plus d’un million de personnes lors de l’invasion menée par les États-Unis. « Ils ont menti sur l’Afghanistan, ils ont menti sur la Libye ; leurs actions ont entraîné la mort de millions de personnes », il a souligné.

Le message différent délivré par RT trouve un écho dans les pays du Sud, a souligné Markovics. De nombreuses personnes en Afrique et en Amérique latine « J’apprécie cette variété et cette différence dans les nouvelles », sans quoi ils seraient soumis au monopole des médias occidentaux, a-t-il déclaré.

Regardez l’interview complète ici :