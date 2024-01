Washington Commanders Coaching/Front Office Tracker : entretien virtuel avec l’entraîneur-chef de Ben Johnson prévu vendredi

Suivi de la recherche de l’entraîneur-chef et du front office de Washington

Josh Harris a interviewé cinq candidats pour le nouveau poste de chef des opérations football pendant deux jours plus tôt cette semaine dans sa maison de Miami. Cela revenait à l’AGA des 49ers de San Francisco, Adam Peters, et à l’AGA des Bears de Chicago, Ian Cunningham. Ils ont tous deux obtenu un deuxième entretien avec trois commanditaires. Adam Peters a été embauché en tant que nouveau directeur général des Washington Commanders, et il doit maintenant se concentrer sur la construction de son front office, ainsi que sur la recherche du nouvel entraîneur-chef de l’équipe.







Washington a mené une recherche d’entraîneurs-chefs et ils ont été liés à 8 candidats. Il y a actuellement 7 postes d’entraîneur-chef ouverts dans la NFL. Les Patriots ont créé une ouverture supplémentaire lorsqu’ils ont quitté Bill Belichick, mais celle-ci a été rapidement comblée en embauchant son ancien entraîneur des secondeurs internes, Jerod Mayo.

Les équipes peuvent organiser des réunions virtuelles avec les entraîneurs, et Washington en a organisé deux avec l’entraîneur associé HC/DL des Ravens Anthony Weaver et le DC Mike Macdonald. Les équipes ne peuvent pas mener d’entretiens en personne avant le 22 janvier, elles devront donc attendre pour embaucher officiellement leur nouvel entraîneur. Cowboys DC Dan Quinn a vu son stock chuter après que les Packers aient embarrassé sa défense et les aient éliminés des séries éliminatoires. Il a un entretien prévu avec Washington jeudi.

Les Rams de Los Angeles ont été éliminés par les Lions de Détroit, s’inclinant 24-23. Rams DC Raheem Morris a une interview virtuelle prévue avec Washington cette semaine. Le CO des Lions Ben Johnson est toujours en séries éliminatoires, mais il est également très demandé par les équipes à la recherche d’entraîneurs-chefs. Johnson a prévu un entretien avec Washington vendredi.

Rumeurs, intérêt signalé et interviews

L’entraîneur-chef

Jim Harbaugh, entraîneur-chef du Michigan

Lions OC Ben Johnson – Entretien virtuel prévu pour vendredi (19/01)

Lions DC Aaron Glenn

Rams DC Raheem Morris – Entretien virtuel prévu jeudi (1!18)

Association des Corbeaux. Entraîneur HC/DL Anthony Weaver – Entretien virtuel (1/11)

Ravens DC MlDonald – Entretien virtuel

OC des Texans Bobby Slowik

Cowboys DC Dan Quinn – Entretien virtuel prévu jeudi (18/01)

Responsable des opérations football

AGA des 49ers Adam Peters – Embauché en tant que directeur général, contrat de 5 ans

