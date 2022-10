Washington Commanders @ Chicago Bears: Carson Wentz est devenu un «bouc émissaire» après les commentaires de l’entraîneur-chef Ron Rivera | Nouvelles de la NFL

Carson Wentz et les Washington Commanders ont commencé la saison 1-4 au cours des cinq premières semaines

Les commandants de Washington se rendront aux Bears de Chicago jeudi soir au milieu d’une séquence de quatre défaites consécutives et avec de sérieuses questions posées à leur quart-arrière – même par leur propre entraîneur-chef.

Carson Wentz est arrivé à Washington via le commerce des Colts d’Indianapolis cette intersaison. Il totalise en moyenne 278 verges par la passe par match jusqu’à présent cette saison, lançant 10 touchés pour six interceptions. C’est loin d’être une ligne de statistiques épouvantable, mais les commandants se retrouvent 1-4 au cours des cinq premières semaines, perdant quatre de suite depuis une victoire le week-end d’ouverture contre les Jaguars de Jacksonville.

L’entraîneur-chef Ron Rivera, lorsqu’on lui a demandé plus tôt cette semaine pourquoi les autres équipes NFC East (toutes 4-1 ou mieux) sont en avance sur Washington dans la division à ce stade, il a répondu: “Quarterback.

“La vérité est qu’il s’agit d’une ligue axée sur les quarts-arrière et si vous regardez les équipes qui ont réussi à avoir un succès durable, elles ont pu le construire autour d’un quart-arrière spécifique.”

Rivera a cependant ajouté qu’il ne regrettait pas l’échange de Wentz malgré les difficultés de l’équipe et il s’est depuis excusé pour ses commentaires.

“Non, je n’ai aucun regret à propos de ce quart-arrière”, a-t-il déclaré. “Je pense que notre quart-arrière a fait de bonnes choses. Il y a eu quelques matchs où il a eu du mal.”

Faits saillants des Titans du Tennessee contre les commandants de Washington lors de la cinquième semaine de la saison NFL.

“La façon dont il s’est comporté [in defeat to the Tennessee Titans on Sunday], cela vous montre simplement de quoi il est capable et nous l’avons choisi parce que nous croyons en lui. Nous l’avons choisi parce que nous avons regardé ce que nous pensions être des choses qui pointaient vers lui.”

Rivera a ajouté plus tard: “J’ai eu un moment de” mea culpa “et je devrais savoir mieux.

“J’ai créé un peu de distraction et c’est une chose que j’essaie de ne pas faire, et c’est une chose dont je suis très conscient.”

Wentz a effectué 25 passes sur 38, lançant pour 359 verges et deux touchés, ainsi qu’une interception – dont un touché de 75 verges à Dyami Brown – alors que les commandants se sont inclinés 21-17 à domicile contre les Titans dimanche.

Dyami Brown a fait une superbe prise à une main pour les commandants de Washington contre les Titans du Tennessee.

Le quart-arrière de 29 ans a semblé satisfait de l’explication de son entraîneur, déclarant aux journalistes: “L’entraîneur l’a abordé, l’a géré.

“Coach est un gars très simple et franc. Il en a parlé lors d’une réunion d’équipe, ce que j’ai trouvé vraiment cool et ce qu’il voulait dire par là. Je me sens très confiant.

“Rien pour moi qui m’inquiète trop.”

‘Wentz est un bouc émissaire | Pas le problème n°1 des commandants

Wentz, le choix n ° 2 au repêchage de la NFL 2016, a connu cinq saisons avec les Eagles de Philadelphie avant d’être échangé aux Colts où il n’a duré qu’un an, l’équipe n’ayant pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires avec un dossier de 9-8.

Carson Wentz n’a pas réussi à atteindre les séries éliminatoires lors de sa saison solitaire avec les Colts d’Indianapolis

L’ancien quart-arrière de la NFL Chris Simms, réagissant aux commentaires de Rivera sur Discussion sur le football professionnel (Sky Sports NFL, en semaine, 18 h), a déclaré : « Je suis un peu choqué, je le suis vraiment. Vous alimentez un récit là.

“Peut-être que quelque chose me manque. Il y avait des problèmes avec lui à Philadelphie et nous savons qu’il y avait des problèmes à Indianapolis. Peut-être que c’est toujours réel? Peut-être qu’il n’est pas un bon gars des vestiaires et un bon leader de votre équipe de football.

“Mais Carson Wentz n’est pas le problème de cette équipe. A-t-il été parfait? Non. Mais ils n’ont pas de ligne offensive, ils sont constamment dépassés; ils ne peuvent pas non plus diriger le football.

“Et leur défense ne vaut vraiment rien. Ils ont cinq choix de première ronde dans leurs sept premiers, mais ils ne peuvent rien faire et c’est un entraîneur défensif.

“Je lance le drapeau du défi sur tout cela. Il [Wentz] est un bouc émissaire.”

L’entraîneur-chef des Washington Commanders, Ron Rivera, s’est excusé pour ses commentaires sur Carson Wentz cette semaine, provoquant une distraction

Simms a ajouté: “C’est bien pour lui [Rivera] reconnaître qu’il n’aurait pas dû dire cela et en parler avec son équipe – c’est la bonne chose à faire. Je lui donnerai crédit.

“Mais, quand même, le mal était fait. Il a ouvert un peu la porte pour la conversation” empilons sur Wentz “. Et c’est là que ça n’allait pas.”

Wentz a maintenant l’opportunité, de manière cruciale, de ramener Washington sur le chemin de la victoire jeudi soir contre une équipe de 2-3 Bears qui a également connu des difficultés cette saison.

Il a été confirmé que Wentz commencera le match malgré une tension du tendon du biceps près de son épaule de lancement qui a soulevé des questions sur sa disponibilité sur une courte semaine.

Les commandants ont fait tomber Wentz en tant que “participant limité” à l’entraînement lundi et mardi, mais l’ont promu au statut de “participant à part entière” mercredi, le retirant du rapport final sur les blessures.

