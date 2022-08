Washington Citi Open: Andy Murray subit une défaite au premier tour contre Mikeal Ymer | Actualités Tennis

Andy Murray s’est battu dur mais a perdu contre Mikeal Ymer 7-6 4-6 6-1 lors de son match d’ouverture au Washington Citi Open.

Murray a été le premier à inscrire des points au tableau d’affichage après un échange d’ouverture de 19 balles, mais c’est le Suédois de 23 ans qui a brisé le service de l’Écossais et a remporté le premier match.

C’était le début d’une rencontre au coude à coude qui a vu Murray échouer à convertir quatre points de set alors que le numéro 115 mondial l’a emporté dans un premier set exténuant de 80 minutes.

Ymer semblait être sur la bonne voie pour une victoire en deux sets alors qu’il faisait une pause et menait 3-1 dans le deuxième set, mais Murray gagnerait alors cinq des six prochains matchs pour égaliser le match alors que son adversaire semblait souffrir de crampes. .

Cependant, après une pause de confort avant le décideur, Ymer est ressorti revigoré et c’est Murray qui a lutté physiquement alors que le jeune homme courait vers la victoire.

“C’était évidemment décevant. Je pensais qu’il y avait du bon tennis dans le premier set. Après cela, nous avions tous les deux un peu de mal physiquement. Le niveau du tennis n’était pas génial”, a déclaré Murray. “De toute évidence, j’ai eu des chances dans le premier set de clôturer cela. J’avais mis le point à 6-5, puis … trois dans le tie-break, et je n’ai pas compris.”

Image:

Murray a raté quatre balles de set dans le premier set





Il s’agissait d’un deuxième tournoi consécutif où Murray a été confronté à des problèmes physiques, des crampes lui ayant également causé des problèmes le mois dernier lors des championnats de tennis du Temple de la renommée à Rhode Island.

“Je pense qu’il avait peut-être l’air d’avoir un peu de crampes dans le deuxième set, mais il a très bien récupéré après la pause à la fin du [second] Positionner. Il est parti se changer et se rafraîchir un peu, et il a bien récupéré pour le troisième, alors que moi pas vraiment. Ouais, juste frustrant”, a déclaré Murray.

“En fait, à Newport, j’étais à l’étroit à la fin d’un de mes matchs là-bas. Vraiment chaud et humide. D’habitude, j’aime bien jouer dans ces conditions. J’ai un peu lutté les deux derniers tournois avec ça. J’ai besoin de jeter un coup d’œil à cela avec mon équipe et peut-être voir pourquoi, faire quelques changements.”

Draper, Edmund jusqu’au deuxième tour

Malgré la sortie de Murray, il y a eu deux victoires britanniques le jour de l’ouverture du tournoi alors que Jack Draper et Kyle Edmund se sont tous deux qualifiés pour le deuxième tour.

Draper, 20 ans, qui a impressionné en atteignant le deuxième tour de Wimbledon en juin, a produit une démonstration dominante pour battre l’Américain Stefan Kozlov 7-5 6-2.

Image:

Jack Draper a surmonté un blip précoce pour gagner en deux sets





Le seul problème pour Draper est survenu au début du match alors qu’il était mené 3-0 et a presque renoncé à un double break, mais le gaucher a fait preuve de sa maturité croissante pour rebondir après le début du blip.

Draper, qui occupe le 81e rang en carrière, sera récompensé par un autre affrontement contre le 8e mondial Andrey Rublev, qu’il a perdu dans un thriller en trois sets à l’Open de Madrid en mai.

“Pour moi, je sais que j’ai le tennis”, a déclaré Draper. “Il s’agit simplement de développer mon physique et d’être capable de faire face mentalement à ces gars-là également. Je pense que j’ai encore beaucoup à améliorer.”

Edmund a remporté sa première victoire sur le circuit ATP en 29 mois en battant le qualifié japonais Yosuke Watanuki 6-4 7-6.

Image:

Kyle Edmund a remporté sa première victoire sur le circuit ATP depuis 29 mois





Le joueur de 27 ans a été contraint de s’absenter pendant près de deux ans alors qu’il a subi trois opérations au genou, mais a produit une démonstration impressionnante lors de son retour à l’action de haut niveau à Washington.

La victoire d’Edmund signifie qu’il affrontera son compatriote Dan Evans pour une place au troisième tour.

“C’est très gratifiant. Pendant les longues périodes où j’étais absent – sans ramasser une raquette pendant cinq mois – ce sont ces événements que je me suis imaginé être ici”, a déclaré Edmund. “C’est quelque chose qui vous manque, sentir le buzz, entendre la foule, jouer sous pression.

Raducanu perd ses débuts en double | Williams battu au retour

Ailleurs, les débuts en double professionnel d’Emma Raducanu se sont terminés en sets consécutifs alors que la Britannique et sa compatriote Clara Tauson se sont inclinées 6-4 6-1 contre la Roumaine Monica Niculescu et la Tchèque Lucie Hradecka au premier tour.

La championne en titre de l’US Open et son homologue danoise, également âgée de 19 ans, n’ont pas réussi à marquer de points car ils ont rapidement perdu le premier match face à leurs adversaires plus expérimentés.

Seulement 10 minutes s’étaient écoulées avant que Niculescu et Hradecka n’en fassent un troisième de suite avant d’en gagner rapidement un quatrième. Raducanu et Tauson ont finalement pu obtenir la pause pour remporter le cinquième match et ont semblé s’installer dans un partenariat plus confortable alors qu’ils en réclamaient deux au trot.

Image:

Emma Raducanu a perdu lors de ses débuts professionnels en double





Mais ils ont été facilement dépassés par leurs adversaires qui ont remporté le premier set sur leur troisième occasion lorsque le coup droit de Niculescu a dépassé la raquette tendue d’un malheureux Raducanu.

Un meilleur début de deuxième set a vu Raducanu et Tauson égaliser les choses à un match chacun avant que la supériorité de leurs adversaires plus expérimentés ne soit bientôt révélée, obtenant le break au quatrième jeu alors qu’ils s’enfuyaient avec le set, Niculescu scellant le match avec une volée pour mettre fin à la première incursion de Raducanu dans le format.

Raducanu retournera sur le terrain pour son match en simple du premier tour mardi alors qu’il affrontera l’Américaine Louisa Chirico.

Pendant ce temps, l’ancienne n ° 1 mondiale Venus Williams a subi une défaite au premier tour lors de son retour en simple après presque un an d’absence.

Image:

Venus Williams a été battue à son retour en simple





La joueuse de 42 ans, jouant en simple pour la première fois depuis août dernier, s’est inclinée 4-6 6-1 6-4 face à la qualifiée canadienne Rebecca Marino sous les projecteurs de Washington.

“Juste un peu rouillé”, a déclaré Williams. “Je me suis aussi vraiment mis dans de bonnes positions dans le troisième set. J’essaie juste de me débarrasser de la rouille. C’est normal. Tout ce que je peux faire, c’est jouer un autre tournoi et jouer mieux.

“J’aurais aimé pouvoir réussir ce match pour le public et pour le tournoi. Mais [it] ça ne marche pas toujours.”

Le septuple vainqueur du Grand Chelem devrait participer aux événements WTA 1000 à Toronto et Cincinnati au cours des deux prochaines semaines.