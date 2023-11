Washington battra-t-il l’Utah ? L’Oregon contre l’USC ?

Les Huskies de Washington poursuivent leur séquence difficile, les Ducks de l’Oregon affrontent un vainqueur du trophée Heisman et les Beavers de l’État de l’Oregon rentrent chez eux dans le confort du Reser Stadium.

Ce sont quelques-uns des principaux scénarios alors que la semaine 11 de la saison de football Pac-12 devrait se dérouler samedi de Seattle à Boulder, Colorado, en passant par Los Angeles.

Les Huskies, classés cinquièmes, chercheront à rester parfaits alors qu’ils accueilleront le numéro 18 de l’Utah lors du deuxième de trois matchs consécutifs contre des adversaires de premier plan de la conférence.

Le n ° 6 de l’Oregon tentera d’infliger à Caleb Williams et aux USC Trojans leur quatrième défaite de la saison et leur troisième défaite en conférence lors d’un match Pac-12 After Dark à Eugene.

Et les Beavers, classés 12e, viseront à rester invaincus à domicile cette saison et à prolonger leur séquence de victoires consécutives à domicile à neuf matchs alors qu’ils accueilleront le Cardinal de Stanford. Stanford vient de remporter une victoire sur la route dans l’État de Washington.

Les autres affrontements de la semaine 11 sont le n°21 de l’Arizona au Colorado, le WSU en Californie et l’Arizona State à l’UCLA.

Découvrez les cotes Pac-12 de cette semaine, ainsi que les pronostics de score de l’équipe de couverture du football universitaire sur The Oregonian/OregonLive.

NON. 21 ARIZONA WILDCATS (6-3, 4-2) AUX BUFFALOES DU COLORADO (4-5, 1-5)

Détails du jeu : 11 h HP samedi au Folsom Field à Boulder, Colorado

Chaîne de télévision et diffusion en direct : Réseaux Pac-12 et Pac-12 en direct

Doubler: Arizona à 10 heures

Plus/moins : 54,5

(Cotes par Césars)

Prédictions

James Crépea : Arizona 42, Colorado 35

Nick Daschel : Arizona 31, Colorado 24

Aaron Fentress : Arizona 33, Colorado 24

Joe Freeman : Arizona 28, Colorado 17

Joël Odom : Arizona 32, Colorado 24

Bill Oram : Arizona 31, Colorado 13

Sean Meagher : Arizona 38, Colorado 20

NON. 18 UTAH UTES (7-2, 4-2) AU NO. 5 HUSKIES DE WASHINGTON (9-0, 6-0)

Détails du jeu : 12h30 (heure du Pacifique) samedi au Husky Stadium de Seattle

Chaîne de télévision et diffusion en direct : Renard et Fox Sports en direct

Doubler: Washington à 8 heures

Plus/moins : 49,5

(Cotes par Césars)

Prédictions

James Crépea : Washington 35, Utah 21

Nick Daschel : Washington 35, Utah 34

Aaron Fentress : Washington 33, Utah 20

Joe Freeman : Washington 28, Utah 21

Joël Odom : Washington 34, Utah 30

Bill Oram : Washington 24, Utah 17

Sean Meagher : Utah 28, Washington 27

COUGARS DE L’ÉTAT DE WASHINGTON (4-5, 1-5) À CALIFORNIA GOLDEN BEARS (3-6, 1-5)

Détails du jeu : 13h00 (heure du Pacifique) samedi au California Memorial Stadium à Berkeley

Chaîne de télévision et diffusion en direct : ESPN2 et Regarder ESPN

Doubler: Cal par 2,5

Plus/moins : 59,5

(Cotes par Césars)

Prédictions

James Crépea : WSU 35, Cal 32

Nick Daschel : Cal 38, WSU 28

Aaron Fentress : Cal 44, WSU 32

Joe Freeman : WSU 27, Cal 24

Joël Odom : Cal 30, WSU 27

Bill Oram : WSU 21, Cal 18

Sean Meagher : Cal 24, WSU 17

STANFORD CARDINAL (3-6, 2-5) AU NO. 12 CASTORS DE L’ÉTAT DE L’OREGON (7-2, 4-2)

Détails du jeu : 14h30 (heure du Pacifique) samedi au Reser Stadium

Chaîne de télévision et diffusion en direct : Réseaux Pac-12 et Pac-12 en direct

Doubler: État de l’Oregon d’ici 21

Plus/moins : 52

(Cotes par Césars)

Prédictions

James Crépea : État de l’Oregon 35, Stanford 14

Nick Daschel : État de l’Oregon 45, Stanford 17

Aaron Fentress : État de l’Oregon 38, Stanford 17

Joe Freeman : État de l’Oregon 38, Stanford 17

Joël Odom : État de l’Oregon 33, Stanford 10

Bill Oram : État de l’Oregon 45, Stanford 10

Sean Meagher : État de l’Oregon 42, Stanford 17

DIABLES DU SOLEIL DE L’ÉTAT DE L’ARIZONA (2-7, 1-5) À UCLA BRUINS (6-3, 3-3)

Détails du jeu : 18h00 (heure du Pacifique) samedi au Rose Bowl de Pasadena, Californie

Chaîne de télévision et diffusion en direct : Réseaux Pac-12 et Pac-12 en direct

Doubler: UCLA à 16,5

Plus/moins : 44

(Cotes par Césars)

Prédictions

James Crépea : UCLA 35, ASU 14

Nick Daschel : UCLA 42, ASU 10

Aaron Fentress : UCLA 39, ASU 17

Joe Freeman : UCLA 24, ASU 13

Joël Odom : UCLA 27, ASU 7

Bill Oram : UCLA 27, ASU 24

Sean Meagher : UCLA 31, ASU 21

USC TROJANS (7-3, 5-2) AU NO. 6 CANARDS DE L’OREGON (8-1, 5-1)

Détails du jeu : 19h30 (heure du Pacifique) samedi au stade Autzen à Eugene

Chaîne de télévision et diffusion en direct : Renard et Fox Sports en direct

Doubler: Oregon à 16 ans

Plus/moins : 77

(Cotes par Césars)

Prédictions

James Crépea : Oregon 49, USC 28

Nick Daschel : Oregon 49, USC 42

Aaron Fentress : Oregon 49, USC 40

Joe Freeman : Oregon 49, USC 31

Joël Odom : Oregon 48, USC 34

Bill Oram : Oregon 52, USC 42

Sean Meagher : Oregon 49, USC 35