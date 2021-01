PHILADELPHIE: Appelez simplement les champions de la division Washington Football Team.

Alex Smith a lancé deux passes de touché et Washington a battu les Eagles de Philadelphie 20-14 dimanche soir pour capturer l’humble NFC Est.

La franchise de Washington, qui a changé de surnom en juillet après des années de protestations à son sujet, est devenue la première équipe de l’ère du Super Bowl à atteindre les séries éliminatoires après un départ de 2-7.

Mené par Smith et l’entraîneur de première année Ron Rivera, qui a vaincu une forme de cancer de la peau au cours de la saison, Washington (7-9) est la troisième équipe à remporter un titre de division avec un dossier perdant au cours d’une saison complète de 16 matchs. Seattle (2010) et Carolina (2014) l’ont déjà fait et ont chacune remporté un match éliminatoire.

Washington a remporté la tête de série n ° 4 des NFC et accueillera Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay (11-5) dans un match joker samedi soir. Une défaite aurait donné aux Giants de New York (6-10) le titre de division.

Smith a lancé une passe TD de 13 verges à Logan Thomas au deuxième quart pour donner à Washington une avance de 17-14 qu’il n’a jamais abandonnée après que Jalen Hurts ait marqué sur une paire de courses TD de 6 verges pour Philadelphie (4-11-1).

Smith, âgé de 36 ans, a commencé la saison en tant que quart-arrière n ° 3, un retour remarquable après 17 chirurgies à la jambe et une infection potentiellement mortelle mettant sa carrière en péril. Il a mené le redressement des Washingtons, allant 4-1 avant de rater les deux matchs précédents avec une tension au mollet.

Smith a lancé une passe de 5 verges à Terry McLaurin pour donner à Washington une avance de 7-0 au premier quart. Après que Kamren Curl a intercepté la passe de Hurts, Dustin Hopkins a lancé un panier de 42 verges pour le porter à 10-0.

Smith a terminé 22 de 32 pour 162 verges et deux choix avec les deux touchés.

Vers le bas de 17-14, les Eagles ont eu une excellente occasion à Washington 15 après que Marcus Epps ait choisi la passe de Smiths qui a rebondi sur les mains de JD McKissics. Les Eagles ont eu un premier essai du 5 mais n’ont gagné que 1 yard. L’entraîneur Doug Pederson a passé un court but sur le terrain et Hurts a lancé un tir incomplet au quatrième rang sur le 4.

Hurts a terminé 7e sur 20 pour 72 verges, une interception, 34 verges au sol et deux scores au sol.

Le troisième buteur Nate Sudfeld l’a remplacé au quatrième quart et a lancé un médiator lors de sa deuxième passe. Après que TJ Edwards ait intercepté Smith, Sudfeld l’a rendu avec un échappé récupéré par Chase Young. Cela a conduit à Hopkins 42 verges et une avance de 20-14 pour Washington.

Washington a ouvert la saison avec une victoire 27-17 sur les Eagles. Dwayne Haskins a commencé ce match pour Washington et Carson Wentz pour Philadelphie. Haskins a été libéré la semaine dernière. Wentz a été mis au banc le mois dernier et était inactif pour celui-ci.

PROJET DE STOCK

La défaite a donné aux Eagles le sixième choix du repêchage de la NFL. Ce sera le cinquième choix de Philadelphie dans le top 10 depuis 1999. Les autres étaient: QB Donovan McNabb (n ° 2, 1999), DT Corey Simon (n ° 6, 2000), RT Lane Johnson (n ° 4, 2013), Wentz ( N ° 2, 2016).

IMPACT DES RIVIÈRES

Rivera a contribué à changer la culture perdante à Washington après neuf saisons en tant qu’entraîneur des Carolines. Il l’a fait en luttant contre un carcinome épidermoïde. Rivera a raté du temps d’entraînement mais pas de matchs et a terminé son traitement en octobre.

SALLE DES FORMATEURS

Eagles: WR Jalen Reagor est parti en première mi-temps avec une blessure à la tête. … Plusieurs partants se sont abstenus avec des blessures, notamment DT Fletcher Cox, DE Derek Barnett, TE Dallas Goedert, WR DeSean Jackson, T Jordan Mailata, RB Miles Sanders. S Jalen Mills et CB Nickell Robey-Coleman étaient sur COVID-19[feminine liste.

SUIVANT

Washington: entre en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2015.

Eagles: Ils doivent faire face à des décisions difficiles pendant l’intersaison, notamment déterminer quel quart-arrière ils prévoient de construire pour 2021. Ils devront également embaucher un nouveau coordinateur défensif pour remplacer Jim Schwartz, qui prévoit de prendre une saison de congé.

