La proposition du Sénat américain donnerait à Taipei 4,5 milliards de dollars d’armes et soutiendrait l’adhésion aux organismes internationaux

Un projet de loi qui engagerait 4,5 milliards de dollars en armes américaines pour “la défense” de Taïwan et de promouvoir l’adhésion de Taipei aux organisations internationales, entre autres, a autorisé la commission sénatoriale des relations étrangères mercredi lors d’un vote de 17 voix contre 5. Le Taiwan Policy Act intervient après des semaines d’escalade des tensions entre Washington et Pékin qui ont commencé avec la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taiwan.

Le projet de loi vise à “renforcer la politique américaine envers Taiwan afin de maintenir une dissuasion stable à travers le détroit”, a déclaré le sénateur Bob Menendez, le démocrate du New Jersey qui préside le comité, accusant la Chine de “campagne pour saper le statu quo.”

“La refonte la plus complète de la politique américano-taïwanaise en plus de quatre décennies”, comme Politico l’a décrit, autoriserait 4,5 milliards de dollars en “assistance militaire directe” à Taipei et “renforcer la souveraineté de Taiwan” en encourageant son adhésion aux organisations internationales. Menendez et son co-sponsor, Lindsey Graham de Caroline du Sud, ont insisté sur le fait que cela n’allait pas à l’encontre de la politique officielle américaine d'”Une Chine”.

Menendez a rejeté les arguments selon lesquels le projet de loi attiserait les tensions avec Pékin, affirmant qu’il s’agissait plutôt “réduire soigneusement et stratégiquement les menaces existentielles auxquelles Taïwan est confrontée en augmentant le coût de la prise de l’île par la force afin qu’elle devienne un risque trop élevé et irréalisable.”

Lire la suite La seule chose qui empêche les États-Unis et la Chine de faire la guerre est dangereusement mince

Le projet de loi donne au président chinois Xi Jinping “Des raisons de réfléchir à deux fois avant d’envahir Taïwan”, a déclaré Jim Risch de l’Idaho, le principal républicain du comité. Le démocrate de l’Oregon, Jeff Merkley, a déclaré que si les États-Unis “n’augmentent pas leur soutien à Taïwan, il y aura une offensive militaire” de la Chine contre l’île.

Le républicain du Kentucky Rand Paul a voté contre le projet de loi, affirmant qu’il était “pas le moment de changer radicalement une politique de longue date” sans appréciation des conséquences potentielles. Le démocrate d’Hawaï Brian Schatz a également voté non, affirmant que le discours sur “symboles de souveraineté” peut “irriter les chinois” sans que les États-Unis en retirent quoi que ce soit. Le républicain de l’Utah, Mitt Romney, a appelé l’addition “très provocateur et belliqueux”, mais j’ai quand même voté pour.

Selon Politico, on ne sait toujours pas si le Congrès adoptera le projet de loi avant la fin de l’année, ou même si le président Joe Biden le signerait.

Pékin est “fermement opposé” au Taiwan Policy Act, a déclaré mercredi à la presse la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Mao Ning. Mao a ajouté que la politique d’une seule Chine est “la fondation politique” des relations entre Pékin et Washington, et “Ce n’est qu’en traitant prudemment et correctement les problèmes liés à Taiwan que l’on pourra éviter de nuire davantage aux relations sino-américaines”.