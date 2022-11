Washington approuve une vente d’armes d’un milliard de dollars au Qatar — RT World News

L’administration Biden a annoncé sa décision sur un accord clé sur les armes avec Doha lors du match de la Coupe du monde américano-iranienne

L’administration du président américain Joe Biden a approuvé un accord d’armement longtemps retardé avec le Qatar, acceptant de fournir à l’allié du Moyen-Orient pour 1 milliard de dollars de véhicules aériens sans pilote (UAV).

Le département d’État américain a annoncé mardi son feu vert à l’accord, alors que les équipes américaine et iranienne entamaient la seconde moitié de leur match de Coupe du monde de football à Doha. La vente comprend 10 systèmes de drones avancés, 200 intercepteurs de drones et l’équipement connexe.

Le Qatar a fait sa demande d’achat d’UAV, y compris des drones moissonneurs MQ-9, en 2020. Malgré les liens étroits de Doha avec Washington, y compris l’hébergement du quartier général avancé du Commandement central américain et du centre des opérations aériennes du Pentagone pour la région à la base aérienne d’Al Udeid, aux États-Unis les responsables ont tardé à approuver l’accord. Alors même que le Qatar accueillait des milliers de réfugiés et contribuait à faciliter le retrait chaotique des États-Unis d’Afghanistan l’année dernière, le gouvernement de Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani avait du mal à obtenir des réponses claires de l’administration Biden sur ce qui bloquait la transaction UAV.















Le Pentagone a encouragé l’approbation de la vente, citant la fiabilité du Qatar en tant que partenaire de confiance, mais les responsables du département d’État craignaient que d’autres pays de la région, dont l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ne soient mis en colère, selon les médias l’année dernière. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l’Égypte ont rompu leurs relations avec le Qatar en 2017, accusant le pays de soutenir les terroristes.

Les États-Unis ont eu une brouille avec l’Arabie saoudite cette année, après que Riyad aurait renié un accord secret pour augmenter l’approvisionnement en pétrole avant les élections législatives de mi-mandat de ce mois-ci. Biden a répondu en s’engageant à réévaluer la relation américano-saoudienne, en disant: “il y aura des conséquences”

La vente d’UAV sera “soutenir la politique étrangère et les objectifs de sécurité nationale des États-Unis en contribuant à améliorer la sécurité d’un pays ami qui continue d’être une force importante pour la stabilité politique et le progrès économique au Moyen-Orient”, a déclaré le département d’État dans un communiqué. Ce sera “améliorer la capacité du Qatar à faire face aux menaces actuelles et futures en fournissant des capacités de défaite électroniques et cinétiques contre les systèmes d’aéronefs sans pilote.”

LIRE LA SUITE:

Le Qatar viendra-t-il en aide à Biden avec l’Iran et l’Ukraine ? (Spectacle complet)

Les drones fournis par les États-Unis aideront le Qatar à surveiller sa vaste infrastructure de gaz naturel et à prévenir les attaques terroristes. Doha avait pour objectif de finaliser l’achat à temps pour renforcer la sécurité pour la Coupe du monde.