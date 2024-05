Washington appellera ses alliés à un « choix difficile » concernant la Chine – FT — RT World News

Il semblerait que les entreprises occidentales devraient cesser de vendre des technologies « à double usage » qui pourraient être réexportées vers la Russie.

Le secrétaire adjoint au Trésor américain, Wally Adeyemo, devrait exhorter les partisans de l’Ukraine et les entreprises occidentales à mettre fin à leur coopération avec les entreprises chinoises qui pourraient revendre des biens à « double usage » à la Russie, a rapporté jeudi le Financial Times.

Washington a affirmé que la Chine fournissait à la Russie des technologies pour son secteur de défense, qualifiant ces apports de cruciaux pour Moscou dans son conflit avec l’Ukraine. Les autorités américaines ont sanctionné des dizaines d’entreprises chinoises, les accusant de vendre à la Russie des biens et des composants, notamment des appareils de navigation et des machines-outils, pouvant être utilisés à des fins civiles et militaires.

Adeyemo annoncera la nécessité de « Faire un choix difficile pour la Chine » selon des extraits d’un discours cité par le FT qui serait prononcé vendredi devant des chefs d’entreprise allemands à Berlin.

Dans les extraits partagés avec les médias, Adeyemo appelle les alliés des États-Unis à forcer les entreprises chinoises à faire le choix de faire des affaires dans leur économie ou de continuer à coopérer avec la Russie.

« Ils ne peuvent pas faire les deux. Chaque pays de notre coalition et chaque membre de l’OTAN doivent également communiquer clairement et de manière cohérente à Pékin qu’il est inacceptable que les Chinois soutiennent la base militaro-industrielle russe. » devrait dire le secrétaire au Trésor.















Le ministère chinois de la Défense a dénoncé les affirmations américaines « sans fondement. » Wu Qian, porte-parole du ministère, a déclaré que la Chine « a une attitude prudente et responsable à l’égard de l’exportation de produits militaires. » Ces commentaires font suite aux accusations précédentes du secrétaire d’État américain Antony Blinken et du secrétaire britannique à la Défense Grant Shapps.

Mercredi, Shapps a affirmé que la Russie et la Chine étaient « collaborer sur des équipements de combat destinés à être utilisés en Ukraine » et que Pékin fournit à Moscou « mortel » armes. En avril, Blinken a exprimé « sérieux » inquiétudes concernant le soutien présumé de la Chine au secteur de la défense russe.

« La Chine et la Russie respectent les principes de non-alliance, de non-confrontation et de non-ciblage d’une quelconque tierce partie, et ont établi un nouveau type de relations entre les grands pays qui est totalement différent du modèle de la guerre froide. » dit Wu.

Moscou et Pékin ont rejeté les allégations selon lesquelles ils fourniraient une aide militaire à Moscou. Le Kremlin a souligné qu’il n’avait jamais demandé une telle aide aux autorités chinoises.