Washington apparaît comme un allié peu fiable. Demandez simplement à l’Ukraine

Il s’agit de la même Assemblée qui, en février de l’année dernière, a adopté à une écrasante majorité une résolution promettant de soutenir « avec fermeté, fermeté, fierté et ferveur » l’Ukraine. Cela a été adopté à l’unanimité par le Sénat et par tous les 435 membres de la Chambre, sauf trois.

Et il reste encore beaucoup de bonne volonté à l’égard de l’Ukraine dans le système. En août, le président Joe Biden a demandé au Congrès un soutien de 20,6 milliards de dollars. Le mois dernier, le Sénat a accepté d’affecter environ 6 milliards de dollars à cette cause. L’obstacle était la Chambre. Il a accepté zéro.

Pour être honnête, Washington avait déjà accepté des niveaux d’aide exceptionnels à l’Ukraine. L’année dernière, le Congrès a approuvé 113 milliards de dollars (176 milliards de dollars) de soutien militaire et autre, selon les experts non partisans du Comité pour un budget responsable. C’est plus que l’aide totale de toutes les nations européennes réunies.

Allez un peu plus loin, et il s’avère que ce n’est pas représentatif des Américains qui votent démocrate. Parmi les partisans démocrates, 62 pour cent sont favorables à un financement accru. L’opposition est majoritairement parmi les électeurs républicains – 71 pour cent y sont opposés.

Et nous savons que Trump a une affection de longue date pour Vladimir Poutine. La célèbre politique étrangère et commerciale de Trump selon laquelle l’Amérique d’abord pourrait devenir l’Amérique d’abord, la Russie ensuite.

Bien entendu, Trump n’est au pouvoir que dans sa propre imagination. Pourtant, à plus d’un an de l’élection présidentielle, il est en train de transformer l’attitude des États-Unis à l’égard de l’Ukraine, alors qu’il était le principal candidat républicain à la présidence.

Son faible pour les autocrates dirigeant des pays rivaux s’étend également au dictateur chinois Xi Jinping. Trump l’a décrit comme « intelligent, brillant, tout est parfait. Il n’y a personne à Hollywood comme ce type ». Xi dirige 1,4 milliard de personnes d’une « main de fer », a déclaré Trump, visiblement en accord. Il a confié que les deux hommes « s’aiment ».

Biden et les dirigeants du Congrès, tant démocrates que républicains, se sont engagés à mettre en place un nouveau programme de soutien à l’Ukraine aussi vite que possible. Alors que Trump menace de plus en plus les primaires républicaines, ce sera une période encore plus anxieuse pour Volodymyr Zelensky. La guerre en Ukraine nous rappelle que l’Amérique est, comme le disait Madeleine Albright, « la nation indispensable », et pourtant elle est de moins en moins fiable.

Rien de tout cela ne veut dire que l’Australie ou tout autre allié devrait abandonner ses relations en matière de traité de défense avec les États-Unis. L’Australie n’a qu’une seule grande puissance alliée, une seule nation qui lui étend un parapluie nucléaire protecteur, et il serait imprudent de l’abandonner. Mais quiconque compte sur l’Amérique comme plan A doit travailler sur un plan B.

Peter Hartcher est rédacteur international.

