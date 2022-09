Washington annonce une aide supplémentaire pour le Pakistan ravagé par les inondations

ISLAMABAD – Les États-Unis ont renforcé leur aide aux efforts de secours du Pakistan contre les inondations, annonçant une aide de 10 millions de dollars, en plus de l’aide financière déjà annoncée par Washington de 56,1 millions de dollars, a annoncé mardi le ministère pakistanais des Affaires étrangères. Washington est le plus grand contributeur d’aide au Pakistan à court d’argent, qui a du mal à fournir des tentes, de la nourriture et d’autres fournitures à des centaines de milliers de personnes vivant dans des camps de fortune après avoir été déplacées par des inondations record qui ont tué 1 638 personnes depuis la mi- Juin.

La dernière annonce est intervenue des semaines après que les États-Unis ont mis en place un pont aérien humanitaire pour aider la nation sud-asiatique appauvrie. Une fois l’ampleur de la dévastation devenue claire, les Nations Unies ont lancé un appel de fonds d’urgence de 160 millions de dollars pour aider plus de 33 millions de personnes touchées par les inondations.

La déclaration du ministère fait suite à une rencontre lundi entre le ministre pakistanais des Affaires étrangères Bilawal Bhutto-Zardari et le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken à Washington. Il a déclaré que les deux hommes avaient discuté des inondations sans précédent, causées en partie par le changement climatique et que Bhutto-Zardari avait remercié le gouvernement américain pour son aide.

“Aucun pays ne pourrait faire face à une crise de cette ampleur à lui seul”, a déclaré le ministère à Bhutto-Zardari, citant Blinken. Le ministre des Affaires étrangères a également déclaré que le Pakistan est “l’un des plus faibles émetteurs et, ironiquement, l’un des plus durement touchés par le changement climatique”.

Le Pakistan recherche la justice climatique et se tourne vers ses partenaires pour obtenir de l’aide pour se remettre de cette calamité, a ajouté Bhutto-Zardari. Selon le communiqué, Blinken a exprimé ses condoléances pour la perte de « vies précieuses et de pertes économiques monumentales » et a réaffirmé l’engagement des États-Unis à aider le Pakistan à la suite des inondations.

“Nous continuerons à soutenir le Pakistan, à soutenir son peuple, aujourd’hui et dans les jours à venir”, a déclaré Blinken lundi lors d’un événement à Washington marquant 75 ans de relations américano-pakistanaises, selon le département d’Etat.

La dévastation causée par les inondations de cet été au Pakistan a également mis en évidence l’effet disproportionné du changement climatique sur les pays pauvres. Les experts disent que le Pakistan n’est responsable que de 0,4% des émissions historiques mondiales imputées au changement climatique.

La semaine dernière, le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif, dans une interview accordée à l’Associated Press, a détaillé l’ampleur de la catastrophe et exhorté les dirigeants mondiaux réunis pour leur réunion annuelle à l’Assemblée générale des Nations Unies à s’unir et à mobiliser des ressources “pour construire des infrastructures résilientes, pour construire adaptation, afin que nos générations futures soient sauvées.

Sharif a également demandé plus d’aide pour les opérations de secours et de réhabilitation des victimes des inondations au Pakistan, en particulier dans la province méridionale du Sindh, la plus touchée de toutes les provinces du pays, où de nombreux districts sont encore sous les eaux. Après son retour de New York, Sharif s’est de nouveau rendu mardi dans certaines des zones touchées par les inondations dans le Sindh.

Le Pakistan affirme que la catastrophe a causé des dommages d’un montant de 30 milliards de dollars. Les agences de l’ONU et plusieurs pays, dont les États-Unis, ont jusqu’à présent envoyé 129 avions chargés d’aide.