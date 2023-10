Washington annonce de nouvelles sanctions contre la Chine

Les États-Unis ont mis sur liste noire des dizaines d’entreprises qui auraient soutenu la base industrielle militaire et de défense russe.

Le gouvernement américain a imposé de nouvelles restrictions commerciales à 42 entreprises chinoises qu’il accuse de fournir des matériaux clés, tels que des circuits intégrés utilisés dans les systèmes de guidage de missiles, à l’industrie de défense russe dans le contexte de la crise ukrainienne.

Le ministère américain du Commerce a annoncé vendredi la dernière extension de sa liste de contrôle des exportations, ajoutant des dizaines d’entités chinoises et une d’Estonie, de Finlande, d’Allemagne, d’Inde, de Turquie, du Royaume-Uni et des Émirats arabes unis. Les exportateurs américains doivent obtenir des licences spéciales, difficiles à obtenir, pour expédier des marchandises aux clients figurant sur la liste de contrôle des exportations.

« Nous n’hésiterons pas à agir contre les parties, où qu’elles se trouvent, qui facilitent la vente d’articles d’origine américaine à l’armée russe pour sa guerre contre l’Ukraine », a-t-il ajouté. » a déclaré Alan Estevez, responsable du ministère du Commerce, dans un communiqué. « Peu importe à quel point la piste peut être compliquée ou le nombre de mains traversées par des objets, si des objets d’origine américaine parviennent à l’armée russe, nous travaillerons sans relâche pour l’arrêter. »

La liste de contrôle des exportations fait partie des efforts de Washington pour empêcher que des technologies dérivées des États-Unis soient transmises aux sous-traitants militaires et de défense russes. Les circuits microélectroniques qui aident à guider les missiles et les drones vers leurs cibles comptent parmi les principales préoccupations.

Les entreprises ajoutées vendredi à la liste des exportations contrôlées représentent un « partie importante » des circuits intégrés dérivés des États-Unis qui ont été retrouvés en Russie cette année, a affirmé le ministère du Commerce. « Les ajouts d’aujourd’hui à la liste des entités envoient un message clair : si vous fournissez au secteur de la défense russe une technologie d’origine américaine, nous le découvrirons et nous prendrons des mesures. » » a déclaré le secrétaire adjoint au Commerce, Matthew Axelrod.

Le département a ajouté qu’il continuerait à travailler avec ses alliés étrangers pour identifier les entreprises qui réexportent des produits américains vers l’industrie de défense russe.

Un rapport des services de renseignement américains publié en juillet affirmait que la Chine fournissait un soutien crucial à l’offensive militaire russe en Ukraine, notamment en fournissant des équipements de navigation et d’autres technologies ayant des applications à la fois militaires et civiles. Les responsables chinois ont rétorqué que Pékin ne vendait d’armes ni à la Russie ni à l’Ukraine. « gère prudemment l’exportation d’articles à double usage conformément aux lois et réglementations. » L’ambassade de Chine à Washington a également noté que les relations commerciales de la Chine avec la Russie étaient « honnêtes » et « ne devraient pas être perturbées ou coercitives par un tiers ».