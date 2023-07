Pékin a averti que le retour de Washington dans le groupe culturel de l’ONU visait à résister à l’influence chinoise

La Chine a dénoncé un vote des membres de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour permettre aux États-Unis de rejoindre le groupe, avertissant que Washington est susceptible de semer la discorde plutôt que d’aider à favoriser la paix et la coopération.

Pékin faisait partie des 10 membres dissidents alors que 132 nations ont voté vendredi pour accueillir à nouveau les États-Unis à l’UNESCO, à compter de ce mois-ci. « C’est un grand jour pour l’UNESCO et pour le multilatéralisme », a déclaré la directrice générale de l’organisme, Audrey Azoulay, dans un communiqué. « S’appuyant sur la dynamique acquise ces dernières années, notre organisation s’oriente à nouveau vers l’universalisme avec ce retour des États-Unis. »

Cependant, le représentant permanent de la Chine auprès de l’organisation, Yang Jin, a déclaré aux journalistes après le vote que l’objectif des États membres de l’UNESCO était de promouvoir la paix et la coopération, plutôt que de « résister à l’influence d’un pays spécifique ». Il a ajouté que les États-Unis devraient « promouvoir l’unité au sein de l’organisation et contribuer à la coopération, au lieu de créer la confrontation et la division. »

En savoir plus Les États-Unis cherchent à défier la Chine sur un champ de bataille culturel

Washington a quitté l’UNESCO sous l’ancien président Donald Trump à la fin de 2018, citant « préjugé anti-israélien ». Israël et les États-Unis ont cessé de payer des cotisations en 2011, après que le groupe a voté pour inclure la Palestine en tant qu’État membre. Les États-Unis se sont également retirés de l’UNESCO en 1984 et sont restés sur la touche jusqu’en 2003 en raison de désaccords sur les politiques de l’UNESCO.

Les États-Unis financeront 22 % du budget de l’UNESCO et se sont engagés à rembourser des arriérés estimés à 619 millions de dollars au fil du temps. Le coup de pouce financier aidera le groupe à mettre en œuvre ses programmes, notamment « actions pour l’Afrique et l’égalité des sexes », dit l’UNESCO.

La Chine était le plus grand contributeur à l’UNESCO lors de la dernière absence des États-Unis du groupe. Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a présenté la décision de revenir à l’organisation comme une étape nécessaire dans la rivalité de Washington avec la Chine pour l’influence mondiale. L’un de ses adjoints, John Bass, a déclaré le mois dernier que le déménagement « aidera à combler une lacune critique dans notre boîte à outils et notre capacité de leadership mondial, et cela nous aidera également à faire face à un coût d’opportunité clé que notre absence crée dans notre concurrence mondiale avec la Chine.

Les responsables chinois ont noté que les États-Unis avaient quitté l’UNESCO à deux reprises et ont appelé Washington à poursuivre « véritable multilatéralisme » et la coopération internationale. « Les organisations internationales ne sont pas des parcs publics » a déclaré le mois dernier le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin. « Les pays ne peuvent pas simplement aller et venir à leur guise. Plus important encore, les États-Unis ne doivent pas considérer les organisations internationales comme des lieux de lutte géopolitique. »