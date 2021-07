Washington abat la solution turque à deux États pour Chypre, alors que l’impasse sur l’île contestée s’intensifie

Située à la frontière entre Chypre grecque et turque, Varosha est restée abandonnée depuis que les forces turques ont envahi l’île en 1974 pour empêcher un coup d’État chypriote grec. Bien qu’à l’intérieur du territoire turc de l’île, Varosha a servi de tampon entre ce territoire et le secteur grec de l’île, qui est reconnu internationalement comme Chypre.

Après une visite dans la capitale divisée de l’île, Nicosie, la veille, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré mercredi que son gouvernement n’accepterait qu’un accord à deux États. « Maintenant, la seule revendication des Chypriotes turcs dans les négociations internationales est la reconnaissance du statut d’État souverain », a-t-il ajouté. a-t-il déclaré. « Toutes les offres autres que celle-ci ont expiré. »

Cependant, il peut s’attendre à peu ou pas de soutien international. Un haut diplomate américain a déclaré à Reuters peu de temps après que Washington s’opposait à un tel accord, et le secrétaire d’État Tony Blinken avait précédemment condamné la réouverture prévue de Varosha par la Turquie et avait appelé Erdogan à revenir sur sa décision.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré plus tôt ce mois-ci que l’UE « plus jamais » accepter une solution à deux États. La Turquie est actuellement le seul pays qui reconnaît l’existence de la soi-disant République turque de Chypre du Nord (RTCN).

Varosha était autrefois la plaque tournante de l’industrie touristique de Chypre, et environ 17 000 Chypriotes Gerek y vivaient avant l’invasion turque. Il est depuis resté bouclé par des barricades et des barbelés, et patrouillé par une partie des quelque 35 000 soldats turcs stationnés dans le nord de Chypre. La position de l’ONU sur Varosha est qu’elle devrait tomber sous le contrôle des soldats de la paix internationaux, jusqu’à ce que Chypre puisse être réunie en une fédération ou qu’un accord de partage du pouvoir soit conclu.

Bien que les pourparlers de paix au cours des deux dernières décennies aient parfois montré des signes de progrès à cette fin, les relations entre la Grèce, la Turquie et leurs alliés respectifs à Chypre ont piqué du nez ces dernières années, en raison de revendications concurrentes sur les eaux riches en énergie autour de la île. La Grèce a mis en garde à plusieurs reprises la Turquie contre les forages pétroliers exploratoires dans la région, ce qu’Ankara a ignoré, tout en revendiquant ses propres droits territoriaux dans la région.

« D’une manière ou d’une autre… nous mènerons nos opérations d’exploration pétrolière en Méditerranée orientale, à Chypre et dans toutes ces mers », Erdogan a déclaré plus tôt ce mois-ci, malgré l’opposition et les menaces de sanctions de l’UE.

