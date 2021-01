Washington a enregistré en moyenne 290 nouveaux cas de coronavirus par jour au cours de la semaine dernière, son chiffre le plus élevé pour toute période de sept jours de la pandémie. Le reste de la région médio-atlantique, y compris la Virginie, le Maryland et le Delaware, est également en plein essor: les trois États ont établi des records hebdomadaires dimanche.

À partir de lundi, a déclaré Mme Bowser, tout résident de 65 ans ou plus peut prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin Covid-19. La politique suit celle d’un certain nombre d’États qui ont abaissé le seuil d’âge de 75 ans, où les Centers for Diseases Control and Prevention avaient recommandé qu’il soit fixé pour les premières séries de vaccinations.

Après une poussée au printemps dernier, Washington a réussi à maintenir son nombre de cas relativement bas tout au long de l’été et jusqu’à l’automne. Au début du mois d’octobre, le district comptait en moyenne moins de 40 nouveaux cas par jour.

Mais la situation n’a cessé de s’aggraver depuis. Le nombre de cas a fortement augmenté sur une période de deux mois, atteignant un sommet au début de décembre. Bien que le nombre de cas ait légèrement diminué dans les jours précédant Noël, ces progrès ont été annulés dans les premiers jours de 2021.

Il est trop tôt pour savoir si l’afflux de manifestants la semaine dernière et le déchaînement meurtrier au Capitole mercredi ont conduit à une augmentation des infections à coronavirus, soit à Washington, soit dans les États d’origine de ceux qui se sont déversés dans la ville.

Un législateur qui a depuis été testé positif, la représentante Bonnie Watson Coleman du New Jersey, a déclaré lundi qu’elle pensait avoir été exposée alors qu’elle se réfugiait dans une salle du Capitole avec d’autres législateurs qui avaient ignoré les instructions de porter des masques.