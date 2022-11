Washington a réprimandé Kiev pour un incident de missile – CNN – RT World News

Le principal conseiller de Joe Biden aurait ordonné à l’Ukraine de “faire preuve de prudence” et d’arrêter de blâmer la Russie pour la frappe meurtrière en Pologne

Le président américain Joe Biden n’a pas parlé à son homologue ukrainien Vladimir Zelensky de l’incident du missile en Pologne, a rapporté jeudi CNN, citant plusieurs sources anonymes. Au lieu de cela, son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a téléphoné au bureau de Zelensky, exhortant les responsables ukrainiens à “faites plus attention” après que Kiev a accusé Moscou d’avoir frappé le village de Przewodow et tué deux civils.

Biden et son secrétaire d’État Antony Blinken étaient à Bali, en Indonésie, pour le sommet du G20 lorsque des assistants les ont réveillés au milieu de la nuit avec des nouvelles de l’incident du missile, selon CNN.

Le président américain était au téléphone avec son homologue polonais Andrzej Duda à 5 h 30, heure locale, Blinken et Sullivan se joignant à l’appel plus tard. Entre les informations provenant de Pologne et des États-Unis “renseignement par satellite” CNN a dit, il est devenu clair que le missile “semblait avoir été lancé par l’Ukraine.”















Zelensky avait cependant déjà accusé la Russie, la décrivant comme une attaque contre l’OTAN et exigeant une réponse. Sullivan alors “a rapidement appelé le bureau de Zelensky” et “a exhorté les responsables à faire plus attention à la façon dont ils parlaient de l’incident”, selon des sources proches de l’appel.

Bien que l’AP ait cité un responsable américain anonyme pour dire que le missile était russe – ce que l’agence a ensuite rétracté – Biden lui-même est sorti pour dire que ce n’était pas le cas. Le porte-parole du Pentagone, le général Patrick Ryder, a également déclaré aux journalistes que l’armée américaine ne disposait d’aucune information susceptible de corroborer les affirmations de Kiev.

Entre-temps, le général Mark Milley, qui préside les chefs d’état-major interarmées, a appelé ses homologues polonais et ukrainiens et a également tenté de joindre le chef d’état-major russe, le général Valery Gerasimov, mais “les deux ne se sont jamais parlé mardi soir.”

LIRE LA SUITE:

Le missile qui a frappé la Pologne était ukrainien – Moscou

Un autre appel qui n’a pas eu lieu a eu lieu entre Biden et Zelensky, malgré les demandes répétées du dirigeant ukrainien, selon une source proche du dossier. Biden avait parlé avec Duda, le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg et les dirigeants du G20, mais “n’avait toujours pas parlé directement avec Zelensky mercredi après-midi”, CNN a affirmé.

L’incident de Przewodow a “créé des fissures dans l’alliance de l’Occident avec l’Ukraine”, selon la sortie. Les responsables polonais ont été décrits comme “frustré” par Zelensky continuant d’insister sur le fait que le missile n’était pas ukrainien, même après que Varsovie et Washington aient publiquement déclaré le contraire.

Il n’a fait marche arrière que jeudi – après la publication de l’histoire de CNN – en disant qu’il “ne sait pas à 100%” ce qui s’est réellement passé.