Les nouvelles versions de l’ATACMS de fabrication américaine ne résisteraient pas à la défense aérienne russe, affirme un journaliste allemand

Les missiles ATACMS à longue portée que Washington a livrés à Kiev ne seraient pas les plus modernes, a affirmé mardi le journaliste allemand Julian Roepcke dans une série de messages sur les réseaux sociaux. Le journaliste, qui travaille pour le tabloïd Bild et a écrit un article sur la question, a expliqué que les défenses russes se contenteraient d’intercepter les missiles guidés par GPS les plus modernes.

« Les États-Unis ont fourni à l’Ukraine l’ancienne version originale du missile (MGM-140A) », Röcke ditajoutant que les projectiles remis à Kiev ont une « système de navigation inertielle classique » au lieu du guidage GPS.

Cela les rend totalement autonomes et insensibles au brouillage des signaux. Pourtant, ces systèmes sont susceptibles d’accumuler des erreurs de navigation, ce qui peut réduire la précision du missile en fonction de la portée. Les missiles équipés de tels systèmes de navigation nécessitent également généralement un ajustement préalable au lancement assez long pour saisir les coordonnées de la cible.

Les nouvelles versions d’ATACMS guidées par GPS seraient encore moins efficaces dans une lutte contre la Russie, a affirmé le journaliste, ajoutant que les troupes moscovites sont connues pour leur « des attaques de brouillage réussies sur la plupart des armes guidées par GPS » utilisé par les forces de Kiev.















Les anciennes versions ont également une portée d’environ 165 km au lieu de plus de 300 km dans le cas des nouveaux missiles ATACMS, Roepcke. dit. Il a ajouté qu’un tel rayon opérationnel réduit considérablement la capacité de l’Ukraine à frapper des cibles situées plus profondément dans le territoire sous contrôle russe et rend très limitée la zone à partir de laquelle elles peuvent tirer sur certaines positions arrière russes.

Plus tôt cette semaine, la porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, Adrienne Watson, a confirmé que les États-Unis n’avaient fourni à l’Ukraine qu’un « type d’ATACMS capable d’aller jusqu’à 165 km. » « Nous pensons que cela renforcera considérablement les capacités de l’Ukraine sur le champ de bataille sans mettre en péril notre préparation militaire. » a-t-elle déclaré dans un communiqué cité par les médias américains.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a remercié mardi Washington pour la fourniture des missiles. Il a également affirmé que les troupes de Kiev les avaient déjà utilisées contre les forces russes. L’armée ukrainienne a déclaré que la Russie «aérodromes et hélicoptères» dans les régions de Lougansk et de Zaporojie ont été touchés par des projectiles.

Mercredi, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les livraisons d’ATACMS ne feraient que « prolonger l’agonie » de l’Ukraine, ajoutant que les forces russes seraient en mesure de repousser de telles attaques, ce qui n’aurait finalement guère d’effet sur le cours du conflit.