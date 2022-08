Washington a besoin de solutionneurs de problèmes – Shaw Local

Il semble que chaque jour nous soyons confrontés à une autre crise : des prix de l’essence exorbitants, des pénuries de préparations pour nourrissons, une criminalité en hausse, des produits d’épicerie à un coût effarant. Cela ne semble pas finir. Nous ressentons tous l’anxiété, la peur et le sentiment constant que notre pays est sur la mauvaise voie. Mais les politiciens en charge ? Ils s’en moquent. Ils se concentrent sur les querelles partisanes à Washington, DC, n’aidant pas les familles qui luttent pour s’en sortir ici dans l’Illinois.

L’échec de Joe Biden et l’extrémisme émanant de Washington ont entraîné un malaise que le pays n’a pas connu depuis des décennies. Dans les moments difficiles comme aujourd’hui, il peut être facile d’oublier que nous vivons dans le plus beau pays du monde, mais nous avons déjà traversé des moments difficiles. Avec un nouveau leadership, nous pouvons trouver un nouvel espoir. En mettant l’accent sur les gens plutôt que sur la politique, nous pouvons surmonter ces défis et renouveler le rêve américain pour nous-mêmes, nos familles et nos communautés.

Chris Dargis est un candidat républicain dans le 8e district du Congrès de l’Illinois. (Photo fournie par Chris Dargis)

C’est pourquoi je me présente au Congrès. Je sais ce que cela signifie de servir notre pays, comme je l’ai fait pendant 20 ans en tant qu’officier de guerre de surface et ingénieur nucléaire dans la marine et la réserve navale des États-Unis. Je sais comment résoudre les problèmes et rassembler les gens, comme je l’ai fait tout au long de ma brillante carrière dans le secteur privé. Je ne suis pas un politicien de carrière, mais je sais que nous avons besoin de quelqu’un à Washington prêt à se battre pour les habitants de l’Illinois.

Les familles de l’Illinois ressentent la douleur à la pompe. Les prix de l’essence sont 47 % plus élevés qu’il y a à peine un an. Il est temps de mettre fin à l’extrémisme énergétique à Washington et de revenir à une politique énergétique “tout ce qui précède”, y compris l’énergie nucléaire, pour baisser les prix aujourd’hui et garantir que nous avons une énergie propre, abordable et fiable pour alimenter notre reprise économique.

L’inflation est à son plus haut niveau depuis 40 ans, tout, de l’épicerie aux fournitures scolaires, coûtant plus cher, accablant les familles et écrasant les personnes âgées avec des revenus fixes. Nous nous serrons tous la ceinture pour garder nos familles dans nos budgets. Il est temps que le Congrès arrête de dépenser l’argent que nous n’avons pas, entraînant une inflation galopante rendant la vie plus difficile aux familles américaines.

La criminalité est devenue incontrôlable. Les détournements de voitures à Chicago se produisent à un rythme record, tandis que les arrestations sont proches de leur plus bas niveau historique. Les entreprises ferment et les emplois disparaissent, tandis que les familles ont peur de marcher dans la rue. Il est temps que nous traitions les criminels comme des criminels et donnions à la police le soutien dont elle a besoin pour rendre nos communautés à nouveau sûres.

Je suis un outsider, un résolveur de problèmes qui ira à Washington pour vous donner une voix alors que nous nous efforçons de sortir du pétrin dans lequel ces politiciens nous ont mis. Mon grand-père était un métallurgiste, ma mère était une infirmière, et ils ont fui un l’Ukraine déchirée par la guerre pour trouver une vie meilleure ici en Amérique. J’étais fier de servir notre pays et de défendre la promesse américaine d’équité et d’opportunités. Je suis prêt à servir à nouveau, à travailler sans relâche pour rendre le rêve américain accessible à tant de personnes qui sont actuellement laissées pour compte par les politiciens de Washington qui se soucient plus de leur idéologie extrême que des personnes qu’ils sont censés servir. Je suis prêt à construire un avenir meilleur pour nous et nos enfants. Voulez-vous me rejoindre?

• Chris Dargis est un homme d’affaires, officier de marine à la retraite, mari et père de trois enfants. Il se présente pour représenter le 8e district du Congrès, qui comprend des parties des comtés de Cook, DuPage, McHenry et Kane.