Washburn Tech obtient 400 000 $ dans le cadre d’un nouveau consortium

TOPÉKA (KSNT) – Le Washburn Institute of Technology (Washburn Tech) reçoit 400 000 $ pour promouvoir le développement de la main-d’œuvre et les besoins régionaux.

Lundi, Washburn Tech a annoncé avoir été sélectionnée par la National Science Foundation pour recevoir des fonds dans le cadre de l’opportunité de financement NSF 23-528 permettant des partenariats pour augmenter la capacité d’innovation, selon un communiqué de presse de Washburn Tech.

Washburn Tech rejoint quatre autres établissements d’enseignement pour former un nouveau consortium appelé Generating Regional Innovative Partnerships (GRIP) destiné à promouvoir les programmes de développement de la main-d’œuvre et les besoins régionaux en main-d’œuvre, selon le communiqué de presse.

Midnight Miracle : la communauté de Lawrence se réunit pour retrouver un chien perdu



« Washburn Tech est sur le point de devenir un acteur encore plus essentiel dans l’écosystème manufacturier du nord-est du Kansas grâce à un partenariat avec la National Science Foundation et d’autres institutions de cohorte », a déclaré Chaz Havens, doyen adjoint des services pédagogiques à Washburn Tech. « La collaboration GRIP permettra aux professeurs d’approfondir leur expertise dans la formation des individus aux technologies de pointe. De plus, nous espérons que cette initiative améliorera les efforts de recrutement et renforcera les partenariats avec l’industrie manufacturière.

Un coordonnateur de l’apprentissage en milieu de travail sera embauché, financé en partie par la subvention GRIP.