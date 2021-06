Wasabi le Pékinois remporte les grands honneurs 2021

TARRYTOWN, NY – Une exposition canine de Westminster, différente de ses 144 prédécesseurs, a pris fin dimanche soir, lorsque Wasabi, un Pékinois de trois ans, originaire de Berlin-Est, en Pennsylvanie, a pris une tournure vedette sur les rives de l’Hudson. River, remportant les honneurs Best in Show, le prix le plus convoité du sport.

Disputé loin du Madison Square Garden pour la première fois depuis 1877, le spectacle – le deuxième événement sportif le plus ancien aux États-Unis (le Kentucky Derby est le premier) – s’est déroulé dans une tente blanche sur le terrain d’un manoir gothique du XIXe siècle nommé Lyndhurst, une relocalisation de 25 milles qui visait à éviter toute éventuelle complication pandémique. Les chiens ne semblaient pas du tout manquer le chaos du centre-ville ou le buzz des grands bâtiments; en effet, selon toutes les apparences, ils pensaient que l’espace ouvert et l’air frais étaient la meilleure chose à faire après un régal.

Wasabi n’a certainement eu aucun problème avec la transition, dépassant quelque 2 500 concurrents sur deux longues journées pour devenir – littéralement – Top Dog.

David Fitzpatrick est le propriétaire et le gestionnaire de Wasabi. La place de réserve a été donnée à Bourbon le whippet.

Toy Group remporte le Best in Show pour la première fois depuis 2013

« Les gens pensent qu’une exposition canine est un concours de beauté, et dans une certaine mesure c’est le cas », a déclaré Patricia Trotter, une icône de Westminster de 85 ans qui a été juge Best in Show, à la veille de la compétition. « Mais vraiment, lorsque vous jugez des chiens de race pure, vous ne jugez pas seulement leurs capacités athlétiques et leur beauté, mais à quel point ils se rapprochent du standard de la race. »

Trotter, vainqueur d’un record de 11 victoires de groupe à Westminster, avait la lourde responsabilité de sélectionner le vainqueur par elle-même. Best in Show est sélectionné parmi sept concurrents – dont chacun devait d’abord être Best in Breed, puis meilleur dans l’un des sept groupes dans lesquels les chiens de race pure sont divisés: Hound, Toy, Non-sporting, Sporting, Herding, Working and Terrier.

La tente était décorée de panneaux violets et dorés, avec des compositions florales et un éclairage assortis. Bien que le spectacle ait été fermé au public des acheteurs de billets, plusieurs centaines de spectateurs – la famille et les amis des propriétaires et des gestionnaires – ont créé une atmosphère bruyante, l’excitation atteignant son zénith quelques minutes avant 23 h HE, lorsque Wasabi a remporté le gros lot.