Warwick Davis rend un hommage émouvant à sa fille star du savon alors qu’elle fait ses débuts à Hollyoaks

WARWICK Davis a rendu hommage à sa fille Annabelle alors qu’elle joue pour la première fois dans Hollyoaks.

Annabelle Davis, qui s’est fait connaître pour son rôle dans l’émission pour enfants The Dumping Ground, a fait ses débuts dans le feuilleton populaire de Channel 4 cette semaine.

Elle a endossé le rôle de Lacey Lloyd et fera partie de la toute nouvelle maison partagée pour les vingt ans du feuilleton basé à Chester.

La maison partagée verra le groupe de distribution plus jeune ensemble pour aider à faciliter une abondance de scénarios avec le rôle exact de Lacey à jouer toujours gardé secret.

Le fier père Warwick a crié à sa fille sur Twitter pour célébrer cet incroyable événement.

Cependant, la star n’a pas pu résister à une fouille effrontée et à peine voilée lors de l’émission en plaisantant qu’il n’avait jamais regardé le feuilleton auparavant.

L’acteur et présentateur a écrit en ligne: “Criez à ma fille, @AnnabelleLDavis qui fait ses débuts dans le British Soap, @Hollyoaks ce soir. Je n’ai jamais vu l’émission mais je regarderai ce soir !

Les fans ont été impressionnés par la première performance d’Annabelle dans la série et ont répondu à Warwick avec leurs meilleurs vœux.

Un fan adorateur a déclaré: “Elle a été fantastique jusqu’à présent (je l’ai vue sur All4) et pour ma part, j’ai hâte de la voir davantage.”

Un autre a ajouté: “Félicitations à votre fille Warwick, qui n’a pas non plus regardé Hollyoaks et ne commence pas maintenant.”

Un troisième a partagé: “Allez Annabelle allez !!”

Avec une quatrième écriture: “Une de mes émissions préférées la cherchera au générique.”

Hollyoaks est diffusé les soirs de semaine à 18h30 sur Channel 4 et est disponible sur All4.