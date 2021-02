Warriors ‘Draymond Green fait exploser les équipes de la NBA pour un double standard dans le traitement des joueurs

Draymond Green n’hésite jamais à partager ses opinions sur les plus grandes nouvelles de la NBA.

Green a visé les équipes de la NBA lundi soir après la victoire des Golden State Warriors contre les Cleveland Cavaliers. Green a appelé les équipes pour leur traitement des joueurs après que les Cavaliers aient choisi de faire asseoir Andre Drummond pendant qu’ils essayaient de trouver un partenaire commercial pour leur centre de départ.

« Je voudrais parler de quelque chose qui me dérange vraiment, et c’est le traitement des joueurs de cette ligue », a déclaré Green pour ouvrir sa conférence de presse d’après-match. « Regarder André Drummond, avant le match, s’asseoir sur la touche, puis aller à l’arrière, et sortir en tenue de ville parce qu’une équipe va l’échanger, c’est (juron). »

Green a parlé sans interruption pendant environ trois minutes et a fustigé les équipes pour ce qu’il perçoit comme un double standard sur les transactions.

« Parce que lorsque James Harden a demandé un échange et l’a essentiellement poursuivi … personne ne va riposter que James le tenait ses derniers jours à Houston », a déclaré Green. « Mais il a été castré pour vouloir aller dans une équipe différente et tout le monde a détruit cet homme, et pourtant une équipe peut sortir et dire: ‘Oh, nous voulons échanger un gars’, et ensuite ce gars doit aller s’asseoir, et s’il ne reste pas professionnel, c’est un cancer, et il n’est pas bon dans le vestiaire de quelqu’un, et c’est lui le problème. «

ESPN a rapporté lundi que Drummond restera avec les Cavaliers mais ne jouera pas tant que l’équipe cherche un échange. Plus tôt dans la journée, les Detroit Pistons ont annoncé qu’ils poursuivaient la même stratégie avec Blake Griffin. Les Pistons ont déclaré qu’ils prévoyaient de se séparer de Griffin par le biais d’un échange ou d’un rachat, Griffin ne jouant pas tant que la situation ne sera pas résolue.

« À un moment donné, en tant que joueurs, nous devons être traités avec le même respect et avoir les mêmes droits que l’équipe peut avoir », a déclaré Green. « Parce qu’en tant que joueur, vous êtes la pire personne au monde quand vous voulez une situation différente. Mais une équipe peut dire qu’elle vous échange. Et cet homme doit rester en forme, il doit rester professionnel. Et si non, sa carrière est en jeu. À un moment donné, cette ligue doit protéger les joueurs d’une telle gêne.

Drummond, 27 ans, marque en moyenne 17,5 points et 13,5 rebonds en 25 matchs cette saison. Cleveland a acquis le double All-Star de Detroit à la date limite des échanges de l’année dernière en février. La date limite de cette année est le 25 mars.

Drummond n’a pas publiquement demandé un échange, ce qui mériterait une amende de la NBA. Cependant, les Cavaliers ont fait savoir que son séjour à Cleveland touchait à sa fin, un double standard qui ne convenait pas à Green.

«En tant que joueurs, on nous dit: ‘Non, vous ne pouvez pas dire cela, vous ne pouvez pas dire cela.’ Mais les équipes le peuvent? » Dit Green. «Cela va dans le même sens que quand tout le monde veut dire: ‘Ah mec, ce jeune homme ne peut pas le comprendre.’ Mais personne ne veut dire que l’organisation ne peut pas comprendre. À un moment donné, les joueurs doivent être respectés dans ces situations, et c’est ridicule et j’en ai marre de le voir. «