Warrington Wolves 10-30 Catalans Dragons: les leaders de la Super League cimentent leur place en haut du tableau | Actualités de la Ligue de Rugby

Le premier match de Gary Chambers en tant qu’entraîneur-chef par intérim des Warrington Wolves s’est soldé par une défaite 30-10 face aux leaders de la Super League de Betfred, les Catalans Dragons.

Les essais d’Adam Keighran, Tom Davies et Mitchell Pearce ont donné le contrôle aux Catalans en première mi-temps, mais les Wolves, entamant une nouvelle ère après le départ de Daryl Powell en tant qu’entraîneur-chef, se sont donné une lueur d’espoir lorsque Ben Currie a traversé deux minutes avant l’intervalle. pour faire 18-6.

Les coups de pied grubber de Tyrone May ont ensuite conduit à des essais convertis de Matt Whitley et Matt Ikuvalu, qui avaient un autre score possible marqué par l’arbitre vidéo, en seconde période pour s’assurer de la victoire avant que Josh Thewlis ne décroche un score de consolation tardive pour les hôtes.

Mitchell Pearce prolonge l'avance des Catalans avec son deuxième essai de la saison

Une 10e victoire en 11 matches de Super League a permis aux Dragons de garder quatre points d’avance en tête du classement, tandis que Warrington est passé à la cinquième place sur la différence de points grâce à des résultats ailleurs malgré une sixième défaite consécutive.

