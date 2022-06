Warrington signe Jake Wardle de Huddersfield dans le cadre d’un accord d’échange avec Toby King | Actualités de la Ligue de Rugby

Jake Wardle fera partie de l’équipe de Warrington pour le reste de cette saison avec un prêt initial avant de rendre le déménagement permanent

Warrington a signé le centre anglais Jake Wardle de Huddersfield dans un échange direct contre son compatriote trois-quarts Toby King.

Les joueurs déménagent initialement en prêt pour le reste de la saison 2022 et les Wolves disent que Wardle, qui a marqué un essai lors de sa première apparition pour l’Angleterre contre les All Stars des nations combinées à Warrington il y a une semaine, pourrait faire ses débuts contre Salford dimanche prochain. .

Wardle, 23 ans, qui est sous contrat avec les Giants pour la saison prochaine, a été exclu de l’équipe de l’entraîneur de Huddersfield Ian Watson pour la finale de la Challenge Cup en mai, mais a participé aux deux derniers matchs des Giants sur l’aile.

King, 25 ans, fait également partie de l’équipe d’entraînement d’élite de l’entraîneur anglais Shaun Wane pour la Coupe du monde et est sous contrat avec les Wolves jusqu’à la fin de 2025, mais il a été abandonné par l’entraîneur Daryl Powell pour le match à domicile de vendredi soir contre Hull après avoir déclaré que sa forme avait “est en dessous de son meilleur niveau depuis quelques semaines maintenant”.

Powell a déclaré: “L’accord d’échange entre Toby King et Jake Wardle a été conclu assez rapidement.

Toby King a fait sa première apparition dans l’équipe première de Warrington en 2014

“Nous cherchons à construire une division d’arrières extérieurs vraiment excitante, avec la jeunesse et le rythme comme point central de cela. Jake correspond parfaitement à cette facture, aux côtés des arrières extérieurs de qualité qui se présentent déjà au club.”

Wardle, qui est passé par l’académie des Giants, a marqué 22 essais en 62 apparitions en Super League pour le club.

Wardle marque un essai pour l’Angleterre contre le Combined Nations All Stars

King, qui est né à Huddersfield et a rejoint l’académie de Warrington du club amateur local Meltham, a marqué 52 essais en 138 sorties Wire.

Le déménagement est arrivé trop tôt pour qu’il soit impliqué dans le match des Giants à Hull KR dimanche.

King marque l’un de ses 52 essais pour les Wolves

Le directeur général de Huddersfield, Richard Thewlis, a déclaré: “L’accord a été conclu très rapidement hier et, après réflexion, c’est celui qui convient à toutes les parties à ce stade de la saison et celui que les deux joueurs voulaient.

“Nous avons deux jeunes hommes en lice pour attirer l’attention de Shaun Wane pour jouer dans la Coupe du monde et voulons jouer chaque semaine pour se donner la meilleure opportunité de le faire.

“Jake n’a fait que six apparitions à ce jour cette année pour nous et sa direction nous a informés qu’un nouveau départ l’intéressait pour ‘redémarrer’, pour ainsi dire, sa saison et un scénario similaire pourrait être appliqué à Toby, qui est désireux de relever le défi ici pour le reste de l’année.

“Toutes les parties impliquées dans cet arrangement ont déclaré que nous évaluerons la situation à plus long terme après que les deux joueurs auront passé du temps dans leur nouvel environnement, car l’accord ne dure que cette année.”