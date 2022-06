Warrington 4 – 0 Hull

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Super League de Betfred entre Warrington Wolves et Hull FC

Stefan Ratchford a inscrit deux pénalités en deuxième mi-temps pour donner à Warrington une victoire tendue 4-0 sur le Hull FC lors d’une rencontre de Super League sans essai au Halliwell Jones Stadium.

Ce n’était guère un tarif de haute qualité de la part de deux équipes peu confiantes et cherchant désespérément une victoire alors que les 40 premières minutes se sont terminées sans but.

Les deux succès de Ratchford sur penalty en seconde période ont permis aux Wolves de prendre une avance de 4-0 et les hommes de Daryl Powell se sont accrochés dans les dernières minutes alors que Hull forçait deux abandons mais ne pouvait pas transformer leur pression tardive en points.

Warrington a fait ses débuts à James Harrison, qui a raté la première moitié de la saison en raison d’une blessure au LCA subie alors qu’il était encore avec Featherstone, et il y a également eu des débuts à domicile pour Thomas Mikaele après son arrivée des Wests Tigers.

Hull a commencé sa vie sans le demi-arrière de renom Josh Reynolds, qui a quitté le club au cours de la semaine, Joe Lovodua s’associant à Luke Gale dans les mi-temps.

La première mi-temps s’est avérée être une affaire méfiante jonchée d’erreurs de manipulation.

La meilleure et la seule véritable opportunité nette de la mi-temps a été celle de Hull lorsque, à la 25e minute, Gale a regardé un certain buteur d’essais lorsqu’il a plongé vers la ligne mais a perdu possession alors que sa tête est accidentellement entrée en collision avec l’arrière latéral de Warrington Gareth Widdop.

Cela s’est avéré être la dernière action de Gale du match alors que le demi-arrière a été aidé depuis le terrain et a échoué à son évaluation des blessures à la tête.

Hull a également perdu l’ailier Adam Swift en première mi-temps avec une suspicion de fracture du péroné.

Warrington a connu ses propres revers de blessure alors que le talonneur Daryl Clark a été emmené hors du terrain pour une évaluation de commotion cérébrale après avoir pris un coup, bien qu’il soit revenu pour la seconde mi-temps, alors qu’il semblait y avoir une blessure plus grave pour l’accessoire Joe Philbin, qui a été forcé avec ce qui ressemblait à un problème de cheville.

Après une ouverture sans but de 40 minutes, l’impasse a finalement été brisée six minutes après la reprise lorsque Jack Brown de Hull a été pénalisé pour avoir déchargé le ballon après la fin du tacle et Ratchford a cadré avec une pénalité de 30 mètres.

Cela a déclenché un bon sort pour les Wolves, avec Widdop juste collé après une pause de George Williams et Josh Thewliss retenu sur la ligne de Hull.

Les visiteurs ont eu la chance d’égaliser au milieu de la seconde période, mais Darnell McIntosh a repoussé sa tentative de penalty après que les Wolves aient été pris hors-jeu.

Alors que la tension montait dans le dernier quart-temps, Thewlis avait un essai exclu pour une passe avant avant que Ratchford ne démarre sur sa deuxième pénalité du match pour donner une avance de 4-0 aux Wolves.

Dans une finale effrénée, Hull a forcé deux abandons mais n’a pas pu trouver un moyen de traverser un effort défensif acharné de Warrington.

Réaction

