Warrington 38 – 18 Wakefield

Gareth Widdop a joué un rôle de premier plan dans la victoire de Warrington contre Wakefield

Gareth Widdop a célébré son rappel dans l’équipe d’Angleterre de Shaun Wane avec un but de 18 points pour aider les Warrington Wolves à remporter une confortable victoire de 38-18 en Super League Betfred contre Wakefield Trinity.

Widdop, qui était un habitué de l’Angleterre sous les anciens entraîneurs Steve McNamara et Wayne Bennett, avait été exclu de l’équipe initiale de Wane pour la préparation de la Coupe du monde de cet automne, mais ses récentes performances accrocheuses pour les Wolves l’ont vu regagner sa place dans le giron international. cette semaine.

Et le demi-arrière était à nouveau en pleine forme alors qu’il marquait le rappel avec un essai, avait une main dans deux autres et a marqué sept buts en autant de tentatives – la majorité en dehors de la ligne de touche – alors que les Wolves ont rebondi après leur décevante Challenge Cup défaite en demi-finale contre Castleford le week-end précédent.

L’ailier Josh Charnley est également revenu en forme en remportant un triplé d’essais dans la victoire avec d’autres venant de Ben Currie et Jake Mamo.

Wakefield a vu sa série de trois matchs sans défaite prendre fin alors qu’ils ont remporté les essais de David Fifita, Lee Kershaw et Joe Arundel, tandis que Mason Lino a marqué trois buts.

L’entraîneur de Warrington, Steve Price, a gardé la foi avec les mêmes 17 qui ont perdu la demi-finale contre les Tigers, ce qui signifiait une 300e apparition en Super League pour l’arrière Stefan Ratchford.

L’entraîneur de Wakefield, Chris Chester, a choisi de ne pas donner à l’ailier Tom Johnstone son premier match depuis deux mois, tandis que le pilier Kelepi Tanginoa a raté le match après avoir subi une jambe morte lors de la victoire contre Leigh Centurions, qui a vu Yusuf Aydin enrôlé dans l’équipe sur le banc.

Westerman et Widdop sont convoqués pour l’Angleterre Joe Westerman et le demi-arrière de Warrington Gareth Widdop ont été rappelés dans l’équipe anglaise de Shaun Wane.

Il n’a fallu que huit minutes aux Wolves pour se débarrasser de la déception de la Coupe de samedi dernier lorsque la puissante charge de milieu de terrain de Chris Hill a vu le soutien de Widdop atterrir pour le premier essai que le demi de mêlée a converti.

C’était un début positif de l’équipe locale qui a augmenté son avance six minutes plus tard lorsque le coup de pied de Widdop a causé des ravages dans la défense de Trinity et Currie était sur place pour obtenir la touche.

Widdop était de nouveau sur la cible avec la conversion, puis a infligé un penalty peu de temps après pour donner à son équipe un avantage de 14-0 au milieu de la première mi-temps.

L’arrivée de Kyle Wood et Fifita du banc a apporté un nouveau souffle à Trinity et cela a fonctionné presque immédiatement lorsque la courte passe de Wood a vu ce dernier s’écraser à bout portant, suivi de la conversion de Lino.

Josh Charnley célèbre un essai contre Wakefield

Cela a incité Wakefield à créer le meilleur sort du match et il a fallu un tacle d’essai de Charnley sur Liam Kay pour garder l’avantage 14-6 de Warrington intact à l’intervalle.

Warrington a augmenté l’avance quatre minutes après le redémarrage lorsque Widdop et Austin se sont combinés pour envoyer Mamo et a été rapidement suivi d’une seconde à feu vif lorsque Charnley a traversé dans le coin.

Wakefield a répondu avec un essai d’Arundel mais Warrington a scellé la victoire alors que Charnley a franchi deux fois dans les 10 dernières minutes pour compléter son tour du chapeau, tandis que l’essai de dernière minute de Kershaw a été une consolation pour les visiteurs.