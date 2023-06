Warrington 30 – 26 Huddersfield

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Warrington a résisté à un retour courageux de Huddersfield pour retrouver le chemin de la victoire en Super League avec une victoire 30-26 au stade Halliwell Jones.

Les Wolves semblaient avoir le contrôle total alors qu’ils menaient 24-10 au début de la seconde mi-temps, mais les essais pour les Giants de Kevin Naiqama et Theo Fages, tous deux convertis par Olly Russell, ont réduit cette avance à seulement deux points à 24-22.

Les Wolves ont stabilisé le navire avec un essai de Matt Dufty et une conversion de Stefan Ratchford pour donner à l’équipe locale un précieux coussin de huit points au milieu de la seconde mi-temps.

Les joueurs de Huddersfield célèbrent un essai crucial en seconde période

Mais Huddersfield a mis en place une finale effrénée lorsque Tui Lolohea a traversé avec sept minutes restantes que Russell a converties mais les Wolves ont réussi à s’accrocher pour un succès nerveux.

Les autres essais de Warrington sont venus de Josh Thewlis, George Williams, Danny Walker et Sam Kasiano tandis que Ratchford a terminé avec cinq buts.

Les autres points de Huddersfield sont venus des essais de Jake Bibby et Leroy Cudjoe tandis que Russell a terminé avec trois conversions.

Cette victoire met fin à une période fragile pour l’équipe de Daryl Powell, qui avait subi des défaites consécutives contre Leigh et Hull FC et a également vu la signature de la star australienne Josh Maguire frappée d’une interdiction de 12 matchs pour un langage inacceptable.

Theo Fages de Huddersfield marque un essai

Les deux équipes ont effectué trois changements après leurs défaites au Magic Weekend à Newcastle avec Thewlis, Matty Russell et Kasiano remplaçant les Wolves à la place de Josh Drinkwater, Greg Minnikin et Joe Philbin.

Jake Connor était l’absent surprise de la formation des Giants avec Matty English et Joe Greenwood, tandis que Will Pryce est revenu sur le côté avec Olly Wilson et Russell.

L’équipe locale a été la plus rapide à sortir des blocs dans des conditions étouffantes et était en tête après seulement quatre minutes lorsque la courte passe de Walker a permis à Kasiano de s’écraser à bout portant et Ratchford s’est converti.

Mais la réponse des Giants a été presque immédiate car une manipulation habile a permis à Bibby de plonger dans le coin.

L’ailier des Wolves Thewlis a ensuite soulevé la foule avec un essai sensationnel de 90 mètres alors qu’il s’est échappé de près de sa propre ligne et a pénétré à l’intérieur de l’arrière latéral Will Pryce pour se dégager.

Et cela s’est amélioré pour les Wolves lorsque Williams a atterri et avec Ratchford sur la cible avec les deux conversions, l’équipe locale était en contrôle à 18-4.

Mais Huddersfield s’est maintenu dans la compétition avec un essai de Cudjoe et une conversion de Russell pour réduire les zones à huit points à 18-10 à la mi-temps.

Warrington a de nouveau commencé la mi-temps mieux et quatre minutes après le redémarrage a augmenté son avantage lorsque Ben Currie s’est dégagé et que le soutien Walker a récupéré la passe pour marquer et Ratchford s’est converti.

Mais le doublé rapide de Huddersfield par Naiqama et Fages a mis en place une finition palpitante qui a vu les Wolves s’accrocher à la victoire.