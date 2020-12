WASHINGTON: Davion Warren a marqué 18 de ses 20 points en seconde période et Hampton a ouvert la saison avec une victoire de 82-78 contre George Washington

Warren a égalé sa carrière avec une paire de lancers francs à quatre secondes de la fin, avant qu’un deuxième panier final ne ramène George Washington (0-2) à quatre secondes.

Chris Shelton avait 19 points d’avance sur Hampton (1-0), Edward Oliver-Hampton a ajouté 18 points et huit rebonds et Saheem Anthony avait 14 points.

James Bishop a marqué 22 points et sept passes pour les Coloniaux. Matt Moyer a ajouté 15 points et sept rebonds et Jameer Nelson Jr. avait 14 points.

