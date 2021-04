Tom Williams | Appel CQ-Roll, Inc. | Getty Images

La sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., À droite, et Tina Smith, D-Minn., S’entretiennent avec les participants à l’audience du Comité sénatorial de la santé, du travail et des pensions de l’éducation, le 25 septembre 2018.

Les sens Elizabeth Warren, Tina Smith et Marco Rubio ont réintroduit jeudi une législation visant à sécuriser la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique américaine en réduisant la dépendance à la Chine et à d’autres pays pour les fournitures nécessaires à la fabrication de médicaments et de vaccins vitaux.

La Food and Drug Administration estime que 80% des fabricants qui produisent des ingrédients pour les médicaments sont situé en dehors des États-Unis, beaucoup en Chine et en Inde. Bien que l’agence surveille de près la chaîne d’approvisionnement, elle ne comprend pas clairement où les composants des médicaments sont fabriqués.

Les États-Unis ont fait face pénuries de médicaments utilisés pour traiter les patients atteints de Covid-19 pendant la pandémie, la demande a augmenté, mais l’offre a été perturbée en raison de fermetures d’usines et de retards d’expédition.

« Pour vaincre la crise actuelle du COVID-19 et mieux équiper les États-Unis contre les futures pandémies, nous devons renforcer la capacité de fabrication de notre pays », Warren, D-Mass., A déclaré. « Notre projet de loi mettra fin à notre dépendance excessive vis-à-vis des pays étrangers et nous donnera les outils dont nous avons besoin pour produire les médicaments essentiels dont dépendent des millions d’Américains chez nous. »

Warren et Smith, D-Minn., Ont introduit pour la première fois la Loi sur la défense et l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique en juin 2020.

Le projet de loi oblige le commissaire de la Food and Drug Administration et le secrétaire à la Défense à développer une liste confidentielle de «médicaments critiques», prévoit 5 milliards de dollars pour les investissements dans la production nationale et oblige les fabricants de médicaments à signaler la source de leurs matériaux à la FDA.

Les sénateurs Warren et Rubio, R-Fla., Sont également en train de réaménager la législation introduite pour la première fois l’année dernière pour ordonner à la Federal Trade Commission et au Trésor américain de mener une étude par le biais du Comité des investissements étrangers aux États-Unis.

« Le COVID-19 a clairement montré que nous devons adopter une législation significative afin d’aider à reconstruire le secteur de la fabrication médicale et pharmaceutique de notre pays », a déclaré Rubio.

Le projet de loi vise à comprendre comment l’investissement étranger direct de l’étranger affecte la capacité du pays à produire des médicaments, ainsi que le séquençage du génome et le stockage de l’ADN aux États-Unis.

L’American Jobs Act du président Biden appelle à des investissements pour protéger les Américains des futures pandémies, y compris des efforts pour ramener la fabrication d’ingrédients pharmaceutiques aux États-Unis

Les législateurs craignent que les fabricants étrangers puissent restreindre ou même couper complètement l’approvisionnement en composants essentiels des médicaments à mesure que les tensions géopolitiques augmentent. Les mauvais acteurs pourraient altérer les drogues pour les rendre inefficaces ou les transformer en armes.