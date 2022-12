Warren Gatland revient en tant qu’entraîneur-chef du Pays de Galles après le limogeage de Wayne Pivac | Actualités du rugby à XV

Warren Gatland a été reconduit comme entraîneur-chef du Pays de Galles

Warren Gatland a été renommé entraîneur-chef du Pays de Galles après le limogeage de Wayne Pivac.

La Welsh Rugby Union (WRU) a confirmé la décision lundi, annonçant un accord qui pourrait garder Gatland dans le rôle jusqu’après la Coupe du monde de rugby 2027.

Gatland a démissionné de son poste de patron du Pays de Galles après 12 ans à la tête de la Coupe du monde de rugby 2019, mais son compatriote néo-zélandais Pivac n’a pas réussi à maintenir les normes élevées établies pendant le mandat de son compatriote.

Le joueur de 59 ans, qui a été à la tête de chacune des trois dernières tournées des Lions britanniques et irlandais, était également lié au remplacement d’Eddie Jones en tant qu’entraîneur de l’Angleterre, mais a finalement choisi de retourner au Pays de Galles avec seulement 10 mois pour aller jusqu’à la Coupe du monde 2023.

Plus à venir…

