Warren Gatland: les Lions britanniques et irlandais doivent se préparer pour le décideur de la série « finale de la coupe » contre les Springboks | Nouvelles du rugby à XV

Warren Gatland a déclaré à Sky Sports que l’Afrique du Sud avait joué avec beaucoup d’émotion alors qu’ils organisaient un troisième test décisif pour la série dont Gatland est enthousiasmé.

Warren Gatland a demandé à ses Lions britanniques et irlandais de se préparer pour une « finale de coupe » après leur défaite 27-9 contre l’Afrique du Sud lors du deuxième test qui a mis en place une série décisive samedi prochain.

Les Lions sont entrés à la mi-temps au Cape Town Stadium 9-6 devant grâce à trois pénalités de Dan Biggar, mais le match a ensuite basculé, les champions du monde prenant le contrôle à l’avant et dans les airs.

Makazole Mapimpi et Lukhanyo Am se sont croisés au troisième quart tandis que la botte de Handre Pollard a fait le reste, mettant en place un scénario gagnant-gagnant à l’apogée de la tournée la semaine prochaine.

« Les joueurs sont très déçus, mais samedi prochain, c’est une finale de coupe. C’est ainsi que nous devons voir les choses et nous préparer », a déclaré l’entraîneur-chef Gatland.

« Il y a quelques choses que nous devons régler. C’est 1-1 et l’Afrique du Sud a mis énormément d’émotion dans ce match. Nous avons cette chance la semaine prochaine de remporter la série, espérons-le.

Faits saillants du deuxième test entre l'Afrique du Sud et les Lions britanniques et irlandais du Cap

« Nous étions heureux à la mi-temps et en deuxième mi-temps, nous n’y sommes tout simplement pas entrés. Nous n’avons eu aucun élan, aucune réelle opportunité de jouer. Rien du tout de nos retours de coups de pied et c’était décevant.

« Ils ont bien mêlé en seconde mi-temps et en ont été récompensés. Nous avons senti qu’à la mi-temps nous avions bien mené, nous avions un certain élan vers l’avant et nous n’y sommes tout simplement pas parvenus en seconde mi-temps. »

La préparation du deuxième test a vu le directeur sud-africain du rugby Rassie Erasmus publier en ligne une vidéo d’une heure critiquant la performance des officiels au Cape Town Stadium une semaine plus tôt.

Les Springboks ont ensuite doublé leur affirmation d’avoir été manqués de respect par les officiels et ont accusé Gatland de « détruire la dignité de la série » après que les Lions ont fait savoir qu’ils pensaient que Marius Jonker – un Sud-Africain – n’aurait pas dû être TMO.

« Je pensais que (la vidéo d’Erasmus) était assez intéressante. Je n’irai pas sur les réseaux sociaux cette semaine », a déclaré Gatland.

« Je ne veux pas vraiment commenter cela parce que je veux que d’autres personnes s’en occupent. La dernière chose dont nous avons besoin, c’est d’une guerre des mots et d’être accusés de faire certaines choses.

Le directeur sud-africain du rugby Rassie Erasmus a publié une vidéo d'une heure critiquant l'arbitrage lors du premier test

« C’est incroyable pour moi de voir comment le récit a changé en ce qui concerne le TMO. Je n’ai fait aucun commentaire avant le match le week-end dernier à propos du TMO, mais j’ai été accusé de remettre en question son intégrité.

« C’était le message qu’ils envoyaient. Nous garderons les choses pour nous et nous nous en tiendrons aux canaux appropriés.

« Nous avons des systèmes et des processus en place. Espérons que World Rugby examine cela pour s’assurer que tout le monde respecte les protocoles.

« Nous traitons avec les arbitres via World Rugby. C’est le processus. J’espère juste que cela n’aboutira pas à une situation où nous nous retrouvons avec des choses sur Twitter et des gens exprimant leurs points de vue de cette manière et non par les canaux appropriés.

« J’ai trouvé assez étrange que cette approche ait été adoptée. Ce n’est certainement pas quelque chose dans lequel je vais m’impliquer. Il est important que nous maintenions l’intégrité du jeu autant que possible. »

Cheslin Kolbe a eu la chance d’éviter un carton rouge pour avoir joué Conor Murray dans les airs

Cheslin Kolbe a eu la chance d’échapper à un carton rouge pour avoir emmené le demi de mêlée des Lions Conor Murray dans les airs.

« Nous aurons notre réunion avec l’arbitre cette semaine et verrons ce que les évaluateurs reviendront en termes de décision. Cela n’avait pas l’air bien d’où j’étais, mais il a décidé que c’était une décision de carton jaune », a déclaré Gatland.