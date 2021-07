Warren Gatland : les Lions britanniques et irlandais devront se préparer au contrecoup des Springboks | Nouvelles du rugby à XV

L’entraîneur-chef des Lions britanniques et irlandais, Warren Gatland, a déclaré que son équipe devait être préparée à un contrecoup des Springboks après leur victoire

Warren Gatland a préparé ses Lions britanniques et irlandais à une réaction de l’Afrique du Sud après que les touristes ont pris une avance de 1-0 dans la série en s’imposant 22-17 au Cape Town Stadium.

Les Lions tiraient de l’arrière 12-3 à la mi-temps mais se sont considérablement améliorés, avec Luke Cowan-Dickie commençant la résurgence en terminant un maul d’alignement, tandis que la botte de Dan Biggar et Owen Farrell a fait le reste.

L’accumulation perturbée par le coronavirus en Afrique du Sud a fait des ravages en seconde période, mais ils n’avaient qu’eux-mêmes à blâmer pour l’indiscipline qui a permis aux Lions de revenir.

Gatland sait que les Springboks seront excités pour le deuxième test, mais a insisté sur le fait que les Lions peuvent également trouver un autre équipement.

« Ils en souffriront parce qu’ils sont une nation incroyablement fière et des champions du monde. La semaine prochaine sera encore plus grande et plus difficile, je m’y attendrais », a déclaré Gatland.

5:16 Temps forts de l’Essai d’ouverture de la série entre l’Afrique du Sud et les Lions britanniques et irlandais Temps forts de l’Essai d’ouverture de la série entre l’Afrique du Sud et les Lions britanniques et irlandais

« De notre point de vue, vous gagnez ce premier et vous savez que, quoi qu’il arrive, vous allez au dernier week-end de la série. Cela maintient tout le monde engagé et vraiment intéressé.

« Pour nous, nous avons l’impression qu’il y a beaucoup plus en nous aussi. Du point de vue du conditionnement, il semble que nous devenions de plus en plus forts et que nous soyons capables de maintenir l’intensité et le rythme pendant les 80 minutes.

« C’est un aspect vraiment agréable de la façon dont nous avons travaillé dur au cours des six dernières semaines. »

1:52 Le skipper Alun Wyn Jones a déclaré que la première victoire des Lions face à l’Afrique du Sud était spéciale, mais tout le monde sait que le travail reste à faire Le skipper Alun Wyn Jones a déclaré que la première victoire des Lions face à l’Afrique du Sud était spéciale, mais tout le monde sait qu’il reste encore du travail à faire

Les Lions ont terminé le match en contrôle total, mais Gatland a admis que la soirée avait été éprouvante pour les nerfs, surtout lorsque le TMO sud-africain a examiné un essai de Willie Le Roux avant de le déclarer hors-jeu.

« Le message à la mi-temps était que nous sommes toujours dans le bras de fer. Gardons notre patience et nous aurons des chances. Ne forcez pas les choses », a déclaré Gatland.

« Dans cette seconde mi-temps, nous sommes devenus de plus en plus forts et nous sommes revenus dans le match, mais c’était un match test vraiment difficile et serré qui aurait pu aller dans les deux sens.

« Nous sommes revenus de l’arrière et avons terminé très fort. J’ai pensé que les dernières minutes, nous étions excellents.

« Vous le regardez pour les deux équipes et vous savez que c’était un rebond du ballon, cela aurait pu se passer de n’importe quelle façon. Il y a eu aussi quelques gros appels.

1:17 Après la première victoire des Lions au Test contre l’Afrique du Sud, Maro Itoje dit que ces moments ne se produisent pas souvent et que c’est un privilège de porter le maillot Après la première victoire des Lions au Test contre l’Afrique du Sud, Maro Itoje dit que ces moments ne se produisent pas souvent et que c’est un privilège de porter le maillot

« S’ils avaient été différents, cela aurait pu affecter le résultat. Nous étions satisfaits de la façon dont nous avons défendu, nous ne pensons pas qu’ils ont créé beaucoup d’opportunités offensives. »

Au cœur de la victoire des Lions se trouvaient les performances impressionnantes des attaquants anglais Maro Itoje et Courtney Lawes.

« Les deux étaient exceptionnels. Courtney Lawes a exceptionnellement bien joué, il était fort. Je pensais que Maro était aussi immense. Les deux ont eu des matchs exceptionnels et c’était vraiment la clé pour nous », a déclaré Gatland.