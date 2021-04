4:04



Warren Gatland a révélé ses réflexions sur son équipe d’entraîneurs pour la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud, ainsi que sur la sélection de l’équipe et sur qui il choisira comme capitaine

Warren Gatland dit que les joueurs basés dans la Premiership Gallagher pourraient voir leurs perspectives des Lions britanniques et irlandais lésées si ses restrictions sur la libération des joueurs ne sont pas assouplies.

Gatland a appelé au « bon sens pour prévaloir » lorsque les chefs des Lions rencontrent la Premiership Rugby (PRL) – l’organisation représentant les 12 clubs de haut niveau en Angleterre plus les Sarrasins – cette semaine dans l’espoir de trouver un accord.

Même le personnel qui n’apparaît pas dans la finale de la Premiership le 26 juin, qui a lieu le même week-end que le test d’échauffement des Lions contre le Japon à Murrayfield, est actuellement empêché de rejoindre l’équipe de Gatland.

Cela a non seulement un impact sur les chances des joueurs anglais de se faire une place lors de la tournée estivale en Afrique du Sud, mais aussi des stars en exil d’Écosse et du Pays de Galles telles que Stuart Hogg et Dan Biggar.

Un Gatland exaspéré a d’abord exprimé sa crainte que la disponibilité ne façonne sa sélection en octobre et il a révélé mardi qu’aucun progrès n’avait été réalisé depuis.

0:49 L’entraîneur d’attaque des Lions, Gregor Townsend, a déclaré que l’équipe d’entraîneurs ne sélectionnerait pas les joueurs en fonction du pays pour lequel ils jouent L’entraîneur d’attaque des Lions, Gregor Townsend, a déclaré que l’équipe d’entraîneurs ne sélectionnerait pas les joueurs en fonction du pays pour lequel ils jouent

« Nous ne savons toujours pas quelle est la situation avec PRL », a déclaré Gatland. «Nous essayons d’obtenir une résolution sur sa position sur la libération des joueurs.

« Il y a eu des accords dans le passé et les Lions ont toujours indemnisé les clubs pour la libération de joueurs – ce qu’ils n’avaient pas vraiment à faire parce que les règlements autorisent la libération à une certaine date.

« Nous comprenons la finale de la Premiership et les joueurs impliqués dans cela, mais nous espérons être ensemble pendant quelques semaines de préparation avant le match d’échauffement contre le Japon.

« Si certains joueurs ne sont pas disponibles pour ce temps de préparation, il y a des appels difficiles à faire. Est-ce que la préparation de deux semaines pour ce match et la tournée est meilleure que d’essayer de constituer une équipe à la dernière minute, de monter dans l’avion et jouer la semaine suivante?

«Cela va-t-il être un défi plus difficile que de choisir des joueurs avec lesquels vous pouvez travailler et vous préparer?

« Ce que nous demandons, c’est qu’ils peuvent être libérés un peu plus tôt, quand ils auront terminé leur campagne de club? »

Stuart Hogg fait partie des joueurs de Premiership qui pourraient rater le match d’échauffement des Lions contre le Japon

« J’espère juste que nous pourrons trouver une solution et que le bon sens prévaudra, donc nous n’avons pas à passer par l’équipe et à commencer à regarder les appels 50-50 sur les joueurs et à penser ‘bien, il est basé en Angleterre donc malheureusement. il ne sera pas disponible pour nous ».»

Même si PRL accorde la libération complète, l’Angleterre ne sera pas aussi bien représentée que prévu avant un calamiteux Six Nations au cours duquel les hommes d’Eddie Jones se sont effondrés à la cinquième place.

Un noyau de ce groupe, comme les stars des Sarrasins Owen Farrell et Maro Itoje, est certain de tourner malgré ses sous-performances, mais d’autres le manqueront en conséquence.

« Il ne fait aucun doute que certains de ces joueurs n’ont pas eu les meilleures Six Nations cette année, mais beaucoup d’entre eux ont le mérite des succès passés », a déclaré Gatland.

« Et c’est qu’il s’agisse de gagner en Europe, de gagner les Six Nations, de bien performer aux Coupes du monde ou lors de précédentes tournées Lions.

« Mais ce n’est probablement pas comme si c’était il y a 12 mois où certains d’entre eux auraient été les premiers noms sur la feuille. Maintenant vous avez une discussion à leur sujet et c’est une bonne discussion à avoir. »

Gatland espère que tous les membres du parti des Lions seront vaccinés mais est prêt à ce que certains joueurs se retirent en raison des complications de la tournée dans la pandémie de coronavirus.

Gregor Townsend, Steve Tandy, Robin McBryde et Neil Jenkins ont été confirmés comme assistants de Gatland en Afrique du Sud.