Warren Gatland admet que la semaine dernière a été la plus chaotique de sa carrière | Nouvelles du rugby à XV

L’entraîneur des Lions Warren Gatland

Warren Gatland a conclu la semaine la plus mouvementée de sa carrière alors que les Lions britanniques et irlandais ont défié leurs problèmes de Covid pour dépasser les Sharks pour la deuxième fois en quatre jours.

Les Lions ont balayé un départ lent contre des adversaires fougueux pour s’imposer 71-31 au Loftus Versfeld et maintenir leur progression triomphale à travers l’Afrique du Sud.

Mercredi soir, une équipe fortement révisée et à court de dos s’est précipitée vers Emirates Airline Park pour accomplir le premier match des Sharks alors que les inquiétudes concernant une importante épidémie de coronavirus persistaient.

2:40 Warren Gatland dit que ses joueurs des Lions britanniques et irlandais ont bien réagi après une première mi-temps difficile contre les Sharks. Warren Gatland dit que ses joueurs des Lions britanniques et irlandais ont bien réagi après une première mi-temps difficile contre les Sharks.

Et bien que ces craintes se soient atténuées avec un seul joueur et quatre membres du personnel toujours en isolement à l’hôtel de l’équipe à Johannesburg, les Lions n’ont pu terminer qu’une seule séance d’entraînement complète pour le match revanche à Pretoria.

Un autre revers est survenu quelques heures avant le coup d’envoi lorsque Maro Itoje a été exclu du XV de départ en raison d’un problème d’estomac et que Finn Russell a été retiré du banc en raison d’une blessure au tendon d’Achille qui pourrait mettre fin à sa tournée.

Gatland a admis que cela avait été les quelques jours les plus chaotiques qu’il ait connus en tant qu’entraîneur et a ajouté: « L’une des choses que nous avons faites dès le début de la tournée est de dire qu’il y aura du chaos.

« Il y a eu le chaos. Il s’agit ensuite de s’adapter à cela, puis de changer. C’est le mantra. Je pensais que nous l’avions géré pendant la semaine. Je le vois comme positif.

Harris a marqué le premier essai pour les Lions

« S’il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, cela ne nous dérange pas. Nous sommes capables de prendre des décisions rapidement et d’aller de l’avant. Nous devons simplement suivre le courant et réagir à tout ce qui nous est lancé.

« Si quelque chose d’autre se passe sur la tournée qui est aussi chaotique que cette semaine l’a été, cela me surprendrait probablement.

Malgré le score final peu flatteur, les Sharks ont été un test beaucoup plus important la deuxième fois et le score était à égalité à 26-26 jusqu’à ce que Jaden Hendrikse reçoive un carton rouge pour avoir donné un coup de coude à Liam Williams au début de la seconde mi-temps.

Après une procession à travers l’Afrique du Sud jusqu’à présent, pendant 45 minutes, c’était le genre d’entraînement dont les Lions avaient besoin.

« C’est ce qui va arriver dans les matchs test en termes de l’équipe sud-africaine qui cherchera à venir assez fort, nous mettra sous pression et verra s’ils peuvent nous rattraper derrière la ligne de gain avec des trucs lâches », a déclaré Gatland.

5:18 Faits saillants des Cell C Sharks contre les British & Irish Lions lors du troisième match de la tournée en Afrique du Sud. Faits saillants des Cell C Sharks contre les British & Irish Lions lors du troisième match de la tournée en Afrique du Sud.

« Nous devons juste nous assurer que nous sommes un peu plus précis, plus ordonnés et nous l’avons fait beaucoup mieux en seconde période.

« Les joueurs étaient bien conscients qu’ils avaient forcé quelques passes et lancé quelques mauvaises, ce qui leur a permis de marquer. »

Gatland a concédé que la blessure de Russell pourrait l’exclure de la série Test, ce qui a incité le demi d’ouverture anglais Marcus Smith à être convoqué.

« Finn a eu une injection. Ce n’est pas un tendon d’Achille tendu, il y a une petite déchirure. Cela l’empêchera d’entrer pendant les deux prochaines semaines », a déclaré Gatland.

« Nous verrons si nous pouvons le réhabiliter et il sera dans une botte pendant les cinq prochains jours. Quand il en sortira, il aura un traitement supplémentaire au cours des cinq prochains jours.

« S’il fait de bons progrès, nous l’évaluerons à l’avenir. S’il ne le fait pas, il est possible qu’il rentre chez lui. C’est une situation d’attente avec lui. »