Warren exhorte la SEC à enquêter sur Tesla au sujet des liens avec Twitter et de la gouvernance

Ludovic Marin | Piscine | Via Reuters

Le PDG du constructeur de voitures électriques Tesla, Elon Musk, rencontre le ministre français de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, en marge de la 6e édition du Sommet « Choose France » au Château de Versailles, près de Paris, le 15 mai 2023.

La sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., envoyé une lettre exhortant la Securities and Exchange Commission des États-Unis à enquêter Tesla et son conseil d’administration sur d’éventuels « conflits d’intérêts, détournement d’actifs de l’entreprise et autres impacts négatifs sur les actionnaires de Tesla » liés à la prise de contrôle de Twitter par le PDG Elon Musk.

Dans la lettre envoyée lundi au président de la SEC, Gary Gensler, Warren a écrit que le « manque apparent d’indépendance » du conseil d’administration de Tesla par rapport à Musk, combiné à « l’inaction et des divulgations incomplètes, soulève des questions sur d’éventuelles violations des lois sur les valeurs mobilières et des règles d’échange qui relèvent de la SEC. juridiction. »

La lettre de neuf pages, obtenue pour la première fois par CNBC, réitère les inquiétudes que Warren avait soulevées dans une correspondance antérieure avec le président de Tesla, Robyn Denholm, en décembre 2022, après que Musk ait mené un rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars. L’accord de privatisation comprenait 13 milliards de dollars de dettes et Musk aurait vendu pour des milliards de dollars de ses actions Tesla pour financer la transaction.

Le Bureau des affaires publiques de la SEC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Musk s’est nommé PDG de Twitter après la conclusion de l’accord et a rapidement apporté des changements radicaux au réseau social, tout en supprimant plus des trois quarts du personnel de l’entreprise et en autorisant des équipes d’employés de Tesla et SpaceX à l’y assister.

Citant les reportages de CNBC à ce sujet, Warren a écrit que le transfert d’employés de Tesla sur Twitter aurait pu comprendre « des violations possibles du droit du travail étatique et fédéral », et que le conseil d’administration de Tesla n’avait pas informé les actionnaires de manière appropriée de la manière dont les deux sociétés ont travaillé ensemble, ou peuvent travailler ensemble.

Au cours des dernières semaines, Musk a nommé Linda Yaccarino, qui dirigeait auparavant la publicité mondiale pour NBCUniversal de Comcast, au poste de PDG de Twitter. Son embauche a suscité l’espoir que l’activité publicitaire assiégée de Twitter se rétablirait bientôt et que Musk reviendrait se concentrer sur Tesla et SpaceX.

Tôt samedi, Musk a admis que les flux de trésorerie de Twitter restaient négatifs après une baisse de 50 % des revenus publicitaires et une « lourde dette ». Tesla devrait publier ses résultats du deuxième trimestre après la cloche de mercredi de cette semaine.

Dans sa lettre au président de la SEC, la sénatrice a déclaré que la nomination de Yaccarino laisse toujours Musk en charge de Twitter, où il est désormais directeur technique et président exécutif, et que l’arrangement pourrait entraîner des conflits d’intérêts.

Parmi ceux-ci, elle a écrit que sur Twitter, Musk pourrait « décider de diriger l’entreprise pour maximiser les revenus dont elle a cruellement besoin, même si cela inclut de bonnes affaires pour les concurrents de Tesla et une blessure potentielle pour Tesla ». Au contraire, elle a déclaré que Musk pourrait choisir de « faire fonctionner Twitter au profit de Tesla grâce à des algorithmes favorables ou à de la publicité gratuite ».

Musk et la SEC se sont déjà affrontés à plusieurs reprises. Les régulateurs financiers fédéraux ont accusé Musk de fraude civile sur les valeurs mobilières après avoir tweeté en 2018 qu’il envisageait de privatiser Tesla pour 420 $ par action et qu’il avait un « financement garanti » pour le faire. Les tweets ont provoqué un arrêt de la négociation des actions Tesla et ont fait basculer le cours de l’action de la société pendant des semaines.

Musk et Tesla ont payé des amendes et ont conclu un décret de consentement révisé pour régler les accusations en 2019, mais Musk a ensuite décidé de mettre fin à cet accord ou de le modifier. En mai 2023, un juge de la cour d’appel fédérale a rejeté la demande du PDG de Tesla de mettre fin à l’accord, qui exige que tous ses tweets contenant des informations commerciales importantes sur Tesla soient examinés et approuvés par un avocat spécialisé en valeurs mobilières chez Tesla avant que Musk ne les publie.

Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Divulgation : NBCUniversal est la société mère de CNBC.