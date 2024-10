Warren et Deaton se réunissent pour deux débats cette semaine

Les candidats en lice pour représenter l’État de la Baie au Sénat américain se réuniront pour deux débats cette semaine, avant des élections qui, selon les sondages, sont largement en faveur du sénateur démocrate sortant.

La sénatrice américaine Elizabeth Warren, législatrice de la chambre haute du Commonwealth, rencontrera le challenger républicain John Deaton mardi à Boston et jeudi à Springfield pour des débats animés par les chaînes de télévision locales.

Le débat de mardi sera animé par WBZ-TV, filiale locale de CBS, et par le Boston Globe, et modéré par le journaliste politique chevronné Jon Keller et Victoria McGrane du Globe. Il sera diffusé en direct à partir de 20h30 et durera une heure.

Selon CBS il peut être visionné sur la chaîne câblée 38, sur n’importe quel service de streaming CBS, y compris Paramount+, et sera disponible après diffusion sur la page YouTube de CBS News Boston.

Le débat de jeudi sera organisé par New England Public Media et GBH News. Le journaliste du NEPM Adam Frenier et les journalistes de GBH News Adam Reilly et Saraya Wintersmith animeront cette réunion d’une heure, qui sera diffusée en direct à partir de 19 heures.

Le deuxième débat sera diffusé sur NEPM-TV et diffusé sur la radio GBH à 89,7 FM, la radio NEPM à 88,5 FM et la radio Cape and Islands à 90,1 FM.

Warren, ancien professeur de droit constitutionnel, brigue un troisième mandat pour représenter l’État de la Baie. Deaton, un nouveau venu en politique, est un procureur militaire à la retraite qui a quitté le Rhode Island pour s’installer dans l’État de la Baie plus tôt cette année, mais il est originaire de Détroit, dans le Michigan. Deaton a annoncé son intention de se présenter contre Warren en février.

Selon le dernier sondage réalisé par Université du Suffolk et The Boston GlobeWarren mène Deaton parmi les électeurs probables de 59 % à 35 %, avec 6 % des personnes interrogées encore indécises.

« Avec 60 %, l’approbation du poste de Warren est en tête de celle de tous les autres candidats majeurs parmi les électeurs interrogés », ont écrit les sondeurs.

Si Deaton parvient à surpasser les sondages et à remporter une victoire par derrière, ce serait certainement historique. Aucun républicain n’a réussi à renverser un sénateur sortant du Massachusetts au siècle dernier.