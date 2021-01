Warren envoyé des Rangers aux rouges pour 100000 $

ARLINGTON, Texas: Le droitier Art Warren a été envoyé par les Rangers du Texas aux Reds de Cincinnati mercredi pour 100 000 $.

Le Texas a demandé à Warren de renoncer à Seattle le 21 octobre et l’a désigné pour une affectation le 26 décembre lorsque les Rangers ont signé le droitier Kohei Arihara pour un contrat de 6,2 millions de dollars sur deux ans.

Warren, un droitier de 27 ans, a fait ses débuts dans la grande ligue en septembre 2019 avec Seattle et est allé 1-0 en 5 manches 1/3 sans but en six apparitions en relève. Il n’a pas lancé dans les ligues majeures la saison dernière, passant du temps sur le site d’entraînement alternatif des Mariners.

Seattle l’a sélectionné au 15e tour du repêchage amateur de 2015.

