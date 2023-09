Warren demande une enquête sur Elon Musk et Starlink en Ukraine

WASHINGTON — La sénatrice Elizabeth Warren a demandé mardi une enquête suite à une affirmation selon laquelle Tesla et le PDG de SpaceX, Elon Musk, auraient freiné l’année dernière une opération militaire ukrainienne visant la flotte russe de la mer Noire en limitant l’accès au réseau de satellites Starlink de SpaceX, selon un rapport. « Le Congrès doit enquêter sur ce qui s’est passé ici et déterminer si nous disposons des outils adéquats pour garantir que la politique étrangère est menée par le gouvernement et non par un milliardaire », a déclaré lundi Warren, démocrate du Massachusetts. selon Bloomberg. CNBC a confirmé l’exactitude du rapport auprès du personnel de Warren. L’appel à une enquête découle d’un extrait publié la semaine dernière du livre du biographe Walter Isaacson intitulé « Elon Musk », dans lequel l’auteur détaille comment une attaque sournoise de drone ukrainien contre la flotte russe a été perturbée par une déconnexion de Starlink. Le livre est sorti mardi. Dans une interview accordée à « Squawk Box » de CNBC, Isaacson a développé davantage l’extrait de la biographie qui a déclenché la sonnette d’alarme à Washington, parmi les alliés de l’OTAN et dans la capitale ukrainienne. Isaacson a déclaré que le développement d’une version militaire de Starlink contribuerait à résoudre les préoccupations exprimées par Tesla et Musk concernant l’utilisation des réseaux satellite au combat.

Politique CNBC En savoir plus sur la couverture politique de CNBC :

« Ayons un certain nombre de services Starlink, puis plus tard une version plus militaire où nous pourrons le contrôler », a déclaré Isaacson sur « Squawk Box », décrivant une discussion entre Musk et le gouvernement américain. « Elon Musk a dit ‘oui’ et c’est le bon résultat », a ajouté Isaacson. La Crimée, une péninsule que la Russie a annexée illégalement à l’Ukraine en 2014, abrite la flotte russe de la mer Noire. Dans les jours qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine en février 2022, ces navires ont tiré des missiles sur les villes côtières ukrainiennes tout en établissant un blocus naval. Un haut collaborateur du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a critiqué Musk après la révélation de sa biographie la semaine dernière. « En empêchant les drones ukrainiens de détruire une partie de la flotte militaire russe via l’interférence de Starlink, Elon Musk a permis à cette flotte de tirer des missiles Kalibr sur des villes ukrainiennes », a écrit jeudi Mykhailo Podolyak sur les réseaux sociaux. CNN a rapporté sur certains détails du livre d’Isaacson. « En conséquence, des civils et des enfants sont tués. C’est le prix d’un cocktail d’ignorance et d’ego démesuré », a-t-il ajouté sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Musk a acheté Twitter l’année dernière.

Cette photographie prise le 25 septembre 2022 montre une antenne du système haut débit par satellite Starlink offert par le milliardaire technologique américain Elon Musk à Izyum, dans la région de Kharkiv, au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. Yasuyoshi Chiba | AFP | Getty Images

Musk a déclaré jeudi soir dans un fil de discussion X que la politique de connectivité pour cette zone était déjà active avant l’attaque : « Les régions Starlink en question n’ont pas été activées. SpaceX n’a ​​rien désactivé », a-t-il écrit. « Les deux parties devraient convenir d’une trêve. Chaque jour qui passe, de plus en plus de jeunes ukrainiens et russes meurent pour gagner ou perdre de petites parcelles de terre, les frontières changeant à peine. Cela ne vaut pas leur vie », a ajouté Musk.

« Starlink n’était pas censé être impliqué dans des guerres »