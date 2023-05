Warren Burns, 37 ans, décède après avoir été «agressé par des intrus» au domicile de South Manchester alors qu’un homme est inculpé et qu’une femme est arrêtée

Un père de 37 ans est décédé après avoir été agressé par des intrus dans une maison du sud de Manchester.

Warren Burns, 37 ans, a été attaqué le dimanche 21 mai au domicile de Fallowfield – transporté d’urgence à l’hôpital avec des blessures dévastatrices.

Warren Burns, 37 ans, est décédé à l’hôpital – avec sa famille, souvenez-vous de lui comme d’un personnage « plus grand que nature » Crédit : Police du Grand Manchester

Mais la police du Grand Manchester a confirmé aujourd’hui que le père d’un enfant est décédé des suites de ses blessures quatre jours plus tard, le 25 mai.

Un homme – Brandon White, 21 ans – a été accusé de tentative de meurtre.

Un autre homme a été arrêté pour suspicion de meurtre et est toujours interrogé par les flics après que la tragédie se soit déroulée sur Heysham Avenue.

Une femme de 19 ans a également été arrêtée pour suspicion de tentative de meurtre et a été libérée sous caution par la police pendant que les enquêtes se poursuivent.

La famille de Warren a rendu hommage à l’homme de 37 ans en disant: « Warren était un fils, un frère et un partenaire très aimé et venait juste de devenir un père qu’il aimait absolument.

« C’était un personnage plus grand que nature avec une âme douce, souvent qualifié de gentil géant. Il aimait beaucoup s’amuser et égayait tous les événements auxquels il assistait. La vie ne sera plus la même sans lui.

« C’est déchirant qu’il ne verra jamais son fils grandir et découvrir tout ce que la vie a à offrir. Il était tout simplement le meilleur, une véritable légende et il nous manquera beaucoup. »

Ils sont soutenus par des agents spécialisés.

L’inspecteur-détective en chef Nichola McCulloch de l’équipe des incidents majeurs de GMP a déclaré: « Il s’agit d’un incident choquant qui a entraîné une mort tragique et l’équipe d’enquête travaille 24 heures sur 24 pour trouver et arrêter les responsables et les traduire en justice. »

Vous pouvez contacter GMP en appelant le 0161 856 7100 ou le 101 en citant le log 2747 du 21/05/23.

Vous pouvez également contacter anonymement l’association caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111.