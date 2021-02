«L’Oracle d’Omaha» n’aime pas les chances des retraités – du moins celles sur les placements à revenu fixe.

«Les investisseurs à revenu fixe du monde entier – qu’il s’agisse de fonds de pension, de compagnies d’assurance ou de retraités – sont confrontés à un avenir sombre», a déclaré Warren Buffett dans sa lettre annuelle aux investisseurs de Berkshire Hathaway, un document auquel beaucoup se tournent pour obtenir des conseils d’investissement et des orientations sur l’avenir de l’économie. .

C’est en partie parce que le marché obligataire est en difficulté alors que l’économie prend de l’ampleur malgré la pandémie COVID-19. Buffett a noté que dans certains pays étrangers, dont l’Allemagne et le Japon, les investisseurs à revenu fixe obtiennent un rendement négatif sur les investissements en dette souveraine.

L’implication est que les actions peuvent être le meilleur mécanisme pour faire croître votre portefeuille de retraite. Le portefeuille de Berkshire s’étend largement de Geico à Apple en passant par General Motors et Coca-Cola.

Le président de Berkshire basé à Omaha, dans le Nebraska, qui a gagné le surnom d ‘«Oracle of Omaha» pour ses sélections de titres réussies, a également défendu sa récente stratégie de rachat d’actions Berkshire. Il a déclaré que le plan créerait de la valeur pour les actionnaires existants de Berkshire en limitant le pool d’actions en circulation et en augmentant ainsi leur investissement proportionnel dans la société.

Toujours dans sa lettre, Buffett a déclaré qu’il restait confiant dans l’avenir du pays car « malgré de graves interruptions, les progrès économiques de notre pays ont été époustouflants ».

«Au-delà de cela, nous conservons notre aspiration constitutionnelle à devenir« une union plus parfaite »», a écrit Buffett. « Les progrès sur ce front ont été lents, inégaux et souvent décourageants. Nous avons cependant progressé et continuerons de le faire. Notre conclusion inébranlable: ne pariez jamais contre l’Amérique. »

