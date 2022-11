Warren Buffett explique son don caritatif de 750 millions de dollars la veille de Thanksgiving

Warren Buffett a fait don de plus de 750 millions de dollars en actions Berkshire Hathaway à quatre fondations associées à sa famille la veille de Thanksgiving, et l’investisseur légendaire a déclaré que le moment n’était pas une coïncidence car c’est sa façon de remercier ses enfants pour leur travail caritatif.

“Je suis personnellement fier de la façon dont mes enfants se sont avérés”, a déclaré Buffett à Becky Quick de CNBC. “Je me sens bien sur le fait qu’ils savent que je me sens bien sur eux. C’est l’approbation ultime de mes enfants, et c’est la déclaration ultime que mes enfants ne veulent pas être riches dynastiquement.”

L’investisseur de 92 ans a fait don de 1,5 million d’actions de catégorie B de son conglomérat à la Fondation Susan Thompson Buffett, du nom de sa première épouse. Il a également donné 300 000 actions de classe B chacune aux trois fondations dirigées par ses enfants : la Fondation Sherwood, la Fondation Howard G. Buffett et la Fondation NoVo.

Les récipiendaires cette fois n’incluaient pas la Fondation Bill & Melinda Gates. “L’Oracle d’Omaha” s’est engagé à donner sa fortune au fil du temps et fait des dons annuels aux cinq mêmes organisations caritatives depuis 2006.

En juin, il a donné 11 millions d’actions de classe B à la Fondation Gates, 1,1 million d’actions B à la Fondation Susan Thompson Buffett et 770 218 actions chacune aux trois fondations de ses enfants.