Warren Buffett et Berkshire Hathaway battent le marché cette année

New York

CNN

—



Les investisseurs du monde entier ont tenté d’ajuster leurs portefeuilles pour faire face aux fortes hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, de la Banque centrale européenne, de la Banque d’Angleterre et d’autres banques centrales cette année. Mais Warren Buffett n’a aucune raison de s’inquiéter.

Il semble que l’Oracle d’Omaha aura le dernier mot cette année. Les actions de Buffett’s Berkshire Hathaway (BRKB) ont augmenté d’environ 5,5 % en 2022. Le S&P 500 a chuté de plus de 15 %.

Buffett a été aidé par le fait que Berkshire détient une participation importante dans la compagnie pétrolière Chevron (CVX), qui est la meilleure action du Dow Jones cette année avec un gain de près de 50 %. Berkshire possède également une énorme partie d’Occidental Petroleum (OXY), qui a plus que doublé… ce qui en fait le plus grand gagnant du S&P 500.

Les stocks de pétrole ont grimpé en flèche grâce à la hausse des prix du brut.

L’affinité de Buffett pour les actions de consommation lourdes l’a également bien servi en 2022. Berkshire détient de grosses participations dans Coca-Cola (KO) et Kraft Heinz (KHC), qui ont chacune augmenté d’environ 10 % cette année.

Berkshire Hathaway, un conglomérat massif qui possède des entreprises allant de Geico et du chemin de fer Burlington Northern Santa Fe à des marques grand public comme Dairy Queen, Fruit of the Loom et Duracell, a également relativement bien résisté au cours d’une année tumultueuse pour l’économie et les marchés.

La société a enregistré une perte nette au cours des trois premiers trimestres de 2022 en raison de la baisse de valeur d’autres investissements majeurs tels qu’Apple (AAPL), Bank of America (BAC) et d’autres actions financières, mais les unités commerciales réelles de Berkshire Hathaway font juste bien.

Le bénéfice d’exploitation de Berkshire Hathaway – la mesure que les analystes de Buffett et de Wall Street préfèrent utiliser comme indicateur de la santé de l’entreprise – a augmenté de près de 20 %, à 24,1 milliards de dollars, au cours des neuf premiers mois de l’année.

Buffett et Berkshire peuvent-ils recommencer en 2023 ? D’autres défis nous attendent alors que les prix du pétrole chutent et que l’inflation culmine. Cela pourrait nuire aux énormes entreprises d’énergie et de services publics de Berkshire. Des taux d’intérêt plus élevés pourraient également continuer à nuire aux investissements bancaires de Berkshire.

Les investisseurs chercheront également à ce que les lieutenants de Buffett soient plus publics sur la façon dont ils envisagent de diriger l’entreprise dans un éventuel monde post-Buffett. Buffett aura 93 ans en août prochain tandis que le vice-président de Berkshire et confident de longue date de Buffett, Charlie Munger, fêtera son 99e anniversaire le jour de l’An.

Il est donc juste de se demander combien de temps encore le spectacle de Warren et Charlie va durer. Heureusement pour les investisseurs de Berkshire, un plan de succession est en place. Le vice-président Greg Abel deviendra éventuellement PDG de Berkshire tandis que les gourous de l’investissement de Buffett, Ted Weschler et Todd Combs, géreront le portefeuille.

Berkshire a profité des turbulences du marché cette année pour faire de bonnes affaires. Taiwan Semiconductor (TSM) en est le dernier exemple. Berkshire a également continué à racheter ses propres actions. Mais de nombreux dirigeants d’entreprise ne semblent pas aussi désireux d’acheter la baisse de cette année.

Selon les recherches de VerityData, seuls environ 5 000 membres des équipes de direction ont acheté des actions de leurs propres entreprises jusqu’à présent cette année. C’est en baisse par rapport à environ 6 500 initiés lors du marché baissier de Covid en 2020.

C’est également bien en deçà du nombre d’initiés qui ont acheté des actions de leurs entreprises pendant la Grande Récession de 2008 et 2009, la débâcle du plafond de la dette de 2011 qui a conduit à la dégradation du crédit américain et la nervosité du marché pré-électorale de 2016.

Cela pourrait être un mauvais signe. Si les PDG et autres dirigeants de la suite C ne sont pas aussi confiants quant à un rebond du marché, devriez-vous l’être ?

Le manque d’achats d’initiés est encore plus révélateur si l’on considère que des PDG de premier plan comme Jamie Dimon de JPMorgan Chase (JPM) et David Solomon de Goldman Sachs (GS) ont également fait des commentaires prudents sur l’économie ces derniers temps.

Mais Ben Silverman, directeur de la recherche chez VerityData, avertit les investisseurs de ne pas trop s’inquiéter. C’est parce que les initiés ne vendent pas non plus beaucoup d’actions.

“Il semble y avoir cette réticence des initiés à appeler un creux du marché”, a déclaré Silverman. «Mais les initiés ne vendent pas non plus ou ne transforment pas la rémunération à base d’actions en espèces. De nombreux initiés le font régulièrement. Ils semblent prêts à tenir le coup mais pas à mettre plus de peau dans le jeu. »

Il se peut donc que les PDG et autres initiés des entreprises choisissent d’être prudents. Ils ne savent vraiment pas où vont le marché et l’économie, tout comme le reste d’entre nous.

La tourmente boursière de 2022 est comme une averse fugace par rapport à la tempête qui fait rage dans les cercles cryptographiques.

Bien que les prix du bitcoin aient un peu rebondi ces derniers temps après un mois de novembre lamentable, il y a toujours des inquiétudes quant à la santé d’autres géants de la cryptographie, tels que Coinbase, à la suite de l’effondrement de FTX et de l’arrestation de son fondateur Sam Bankman-Fried.

Comme le rapporte ma collègue Michelle Toh, il y a maintenant des inquiétudes concernant les gros retraits du rival de FTX Binance, qui à un moment donné a envisagé d’acheter/sauver FTX avant de changer d’avis.

Matt Egan de CNN note également qu’il existe un soutien bipartisan croissant à Washington pour des changements réglementaires radicaux dans l’industrie de la cryptographie. La sénatrice démocrate Elizabeth Warren a présenté un projet de loi avec le sénateur républicain Roger Marshall qui réprimerait le blanchiment d’argent dans le monde de la cryptographie.