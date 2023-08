Warren Buffett est au sommet de son art alors que Berkshire atteint de nouveaux sommets

Warren Buffett, président-directeur général de Berkshire Hathaway. David A. Grogan | CNBC

Warren Buffett a pris le contrôle de Berkshire Hathaway en 1965, et près de six décennies plus tard, alors que « l’Oracle d’Omaha » a fêté mercredi ses 93 ans, son conglomérat est aujourd’hui plus fort qu’il ne l’a jamais été. Les actions de Berkshire ont atteint un niveau record avec un bénéfice d’exploitation record, ce qui en fait la plus grande entreprise non technologique en termes de capitalisation boursière. Buffett a été extrêmement actif au cours de l’année écoulée, courtisant ses partisans avec une série de mesures astucieuses allant de l’achat d’actions japonaises sous-estimées à la gestion habile d’une hausse des taux d’intérêt. « Il est toujours au sommet de son art. Son acuité mentale est plus aiguisée que jamais », a déclaré David Kass, professeur de finance à la Robert H. Smith School of Business de l’Université du Maryland, qui organisait autrefois des déjeuners privés pour ses étudiants et Buffett.

Buffett s’est imposé comme l’un des rares investisseurs à avoir réussi à profiter de taux plus élevés, grâce à sa montagne de liquidités – 147 milliards de dollars fin juin. Son énorme trésorerie, qui avait parfois été un sujet de préoccupation, lui rapporte désormais un rendement substantiel avec des taux à court terme dépassant 5 %. Pendant ce temps, l’investisseur légendaire mise sur son titre préféré Pomme , qui représente désormais la moitié du portefeuille d’actions de Berkshire après sa hausse de 40 % cette année. Buffett compare le fabricant d’iPhone à une entreprise de produits de consommation et s’est dit également attiré par ses grands programmes de rachat. Son pari sur Apple a rapporté à Berkshire bien plus de 100 milliards de dollars depuis 2016. Un investissement « révolutionnaire » Buffett a également augmenté ses participations dans cinq maisons de commerce japonaises plus tôt cette année, un pari qui a amené Chamath Palihapitiya à l’appeler « le GOAT ». Buffett s’est même rendu au Japon avec son successeur Greg Abel, sa première fois depuis plus de 11 ans, pour rencontrer les dirigeants de ces entreprises et leur souligner son soutien. « C’est révolutionnaire dans le sens où je ne connais aucun investisseur ou gestionnaire de couverture important investissant au Japon », a déclaré Kass. « Le pays est dans un environnement déflationniste depuis des décennies, et ces entreprises restaient là, ignorées. » Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui et Sumitomo ont une structure de conglomérat tout comme Berkshire, et ils ont été des verseurs de dividendes stables et des producteurs de revenus. Palihapitiya de Social Capital a déclaré que ce qui rend cette transaction si brillante est la façon dont Buffett est capable de couvrir le risque de change en vendant la dette japonaise, puis d’empocher la différence entre les dividendes des investissements et les coupons d’obligations qu’il verse. Un leader né La dernière fois que les actionnaires ont entendu Buffett, c’était lors de l’assemblée annuelle de Berkshire en mai, où l’icône de l’investissement a organisé un marathon de questions-réponses de six heures, aux côtés de son partenaire commercial de longue date, Charlie Munger. Ils ont abordé tous les sujets prioritaires pour les investisseurs, de la crise bancaire aux risques de récession et même à la cryptographie.

Les actionnaires regardent Warren Buffett et Charlie Munger depuis la salle de débordement lors de l’assemblée annuelle de Berkshire Hathaway, le samedi 6 mai 2023, à Omaha, Neb. Rebecca H.Gratz | PA