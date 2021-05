Warren Buffett dit que Robinhood répond aux instincts de jeu des investisseurs

L’investisseur légendaire Warren Buffett pense que l’application de négociation d’actions préférée des millénaires, Robinhood, contribue à l’activité de trading spéculative et de type casino sur le marché boursier et en profite.

Robinhood est « devenu une partie très importante de l’aspect casino, le groupe de casinos, qui a rejoint le marché boursier au cours de la dernière année ou un an et demi », a déclaré Buffett lors de la réunion annuelle de Berkshire Hathaway samedi.

L ‘«Oracle of Omaha» a également déclaré qu’il était impatient de lire le dépôt public préalable de Robinhood dans la SEC S-1 alors que la société s’approchait de son entrée en bourse, prévue au premier semestre 2021. La société, pionnière du trading sans commission , est considérée comme la principale porte d’entrée des jeunes investisseurs pour accéder aux marchés.

« Les sociétés américaines se sont révélées être un endroit merveilleux pour les gens où mettre leur argent et épargner, mais elles fabriquent également des jetons de jeu formidables », a déclaré Buffett. « Si vous utilisez ces jetons de jeu lorsque les gens ont de l’argent dans leur poche pour la première fois et que vous leur dites qu’ils peuvent effectuer 30, 40 ou 50 transactions par jour et que vous ne leur facturez aucune commission, mais vous vendez leur flux d’ordres ou peu importe … j’espère que nous n’en avons pas plus. «

Robinhood – dont la mission est de «démocratiser l’investissement» – est souvent critiqué pour sa gamification de l’investissement. La start-up de la Silicon Valley s’est retrouvée au milieu d’une tempête de feu en janvier au milieu de la courte compression de GameStop, qui a été en partie alimentée par des investisseurs de détail axés sur Reddit. L’application a pris des mesures pour dissoudre cette réputation, en éliminant l’animation de confettis lorsque les investisseurs font leur premier échange.

Buffett a déclaré qu’il était mécontent d’apprendre que l’activité d’options d’achat d’actions à court terme dans les actions d’Apple augmentait. Il a dit qu’il s’attendait à ce qu’une grande partie de cette activité passe par Robinhood.

La croissance des utilisateurs de Robinhood a été explosive en 2020 et 2021. Des millions de nouveaux investisseurs ont sauté sur le marché pendant la pandémie, et des millions d’autres l’ont rejoint en 2021. L’application de négociation d’actions Robinhood a ajouté près de 6 millions de clients au cours des deux premiers mois de l’année, selon les estimations de JMP Securities.

« Il n’y a rien d’illégal à ce sujet, il n’y a rien d’immoral mais je ne pense pas que vous construiriez une société autour de personnes qui le font », a déclaré Buffett.

« La mesure dans laquelle une société très riche peut récompenser les gens qui savent maintenant profiter essentiellement des instincts de jeu non seulement du public américain mais du public mondial, ce n’est pas la partie la plus admirable de l’accomplissement », a déclaré Buffett.

Le vice-président de Berkshire Hathaway, Charlie Munger, était moins gentil avec sa description de Robinhood.

« Je pense que Dieu est horrible que quelque chose comme ça ait apporté des investissements d’hommes civilisés et de citoyens décents », a déclaré Munger. « C’est profondément faux. Nous ne voulons pas gagner notre argent en vendant des choses qui sont mauvaises pour les gens », a ajouté le bras droit de Buffett.