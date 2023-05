Warren Buffett dit que les managers de Berkshire ont été surpris par le ralentissement économique, les bénéfices devraient baisser

OMAHA, Neb. – Warren Buffett a adopté un ton pessimiste à propos Berkshire Hathaway d’une myriade d’entreprises samedi, déclarant qu’il s’attend à une baisse des bénéfices à la lumière d’un ralentissement économique.

« Dans l’économie générale, les commentaires que nous obtenons sont que, je dirais, peut-être que la majorité de nos entreprises déclareront en fait des bénéfices inférieurs cette année à ceux de l’année dernière », a déclaré l' »Oracle d’Omaha » à des dizaines de milliers d’actionnaires lors du Berkshire’s 2023. réunion annuelle.

Jusqu’à présent, Berkshire s’est bien comporté malgré un environnement macroéconomique difficile, avec un bénéfice d’exploitation en hausse de 12,6 % au premier trimestre. Cette solide performance a été tirée par un rebond de l’activité d’assurance du conglomérat. Le bénéfice global a également fortement augmenté grâce en partie aux gains de son portefeuille d’actions, mené par Pomme . L’activité ferroviaire de Berkshire, BNSF, ainsi que sa société d’énergie ont enregistré une baisse des bénéfices d’une année sur l’autre au dernier trimestre.

L’icône de l’investissement de 92 ans estime que certains de ses managers dans les filiales de Berkshire ont été pris au dépourvu par le changement rapide du comportement des consommateurs, alors qu’ils ont mis la pandémie de Covid-19 derrière eux. Cela les a amenés à surestimer la demande de certains produits, et maintenant ils auront besoin de ventes pour se débarrasser des stocks excédentaires.

« C’est un climat différent d’il y a six mois. Et un certain nombre de nos managers ont été surpris », a déclaré Buffett. « Certains d’entre eux avaient trop de stocks en commande, puis tout d’un coup, ils ont été livrés, et les gens n’étaient pas dans le même état d’esprit qu’auparavant. »

L’économie américaine est aux prises avec une série de hausses de taux agressives, qui ont en partie déclenché trois faillites bancaires en l’espace de quelques semaines seulement en raison de l’inadéquation des actifs et des passifs. La Réserve fédérale vient d’approuver sa 10e hausse des taux depuis 2022, portant le taux des fonds fédéraux à une fourchette cible de 5% à 5,25%, la plus élevée depuis août 2007.

« C’était plus extrême pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c’était extrême cette fois », a déclaré Buffett.